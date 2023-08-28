https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/vmf-rossii-nanes-raketnyy-udar-po-skladu-vsu-s-aviatsionnym-vooruzheniem-1047713772.html

ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением

ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T15:40+0300

2023-08-28T15:40+0300

2023-08-28T15:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1c/1047713604_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_cb2358b7462611be0b8c5d25cc5af86d.jpg

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.В минувшую пятницу российские корабли ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками. Как отметили в министерстве, вооруженным силам удалось поразить объект.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина