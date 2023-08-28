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ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T15:40+0300
2023-08-28T15:40+0300
2023-08-28T15:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.В минувшую пятницу российские корабли ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками. Как отметили в министерстве, вооруженным силам удалось поразить объект.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik.
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке
о ходе спецоперации.
"Сегодня ночью военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.
В минувшую пятницу российские корабли ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками. Как отметили в министерстве, вооруженным силам удалось поразить объект.