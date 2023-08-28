https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1047713117.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Гудаутском районе

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Гудаутском районе

После аварии, которая произошла в ночь с 26 на 27 августа в Гудаутском районе, в больницу были доставлены восемь человек, четверых прооперировали. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T14:45+0300

2023-08-28T14:45+0300

2023-08-28T14:45+0300

в абхазии

дтп

абхазия

гудаутский район

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Состояние здоровья трех пациентов, которых прооперировали после аварии в районе села Псырцха 27 августа, стабильно тяжелое, состояние еще одной пострадавшей - средней степени тяжести. Об этом Sputnik рассказал заместитель главного врача Республиканской больницы Астана Авидзба.Два автомобиля столкнулись в районе села Псырцха Гудаутского района в ночь с 26 на 27 августа. В больницу были доставлены восемь человек, в том числе туристы, четверо госпитализированы, остальных отпустили после оказания первой медицинской помощи.

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