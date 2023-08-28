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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Гудаутском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Гудаутском районе
После аварии, которая произошла в ночь с 26 на 27 августа в Гудаутском районе, в больницу были доставлены восемь человек, четверых прооперировали. 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T14:45+0300
2023-08-28T14:45+0300
2023-08-28T14:45+0300
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Состояние здоровья трех пациентов, которых прооперировали после аварии в районе села Псырцха 27 августа, стабильно тяжелое, состояние еще одной пострадавшей - средней степени тяжести. Об этом Sputnik рассказал заместитель главного врача Республиканской больницы Астана Авидзба.Два автомобиля столкнулись в районе села Псырцха Гудаутского района в ночь с 26 на 27 августа. В больницу были доставлены восемь человек, в том числе туристы, четверо госпитализированы, остальных отпустили после оказания первой медицинской помощи.
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дтп, абхазия, гудаутский район
дтп, абхазия, гудаутский район
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Гудаутском районе
После аварии, которая произошла в ночь с 26 на 27 августа в Гудаутском районе, в больницу были доставлены восемь человек, четверых прооперировали.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Состояние здоровья трех пациентов, которых прооперировали после аварии в районе села Псырцха 27 августа, стабильно тяжелое, состояние еще одной пострадавшей - средней степени тяжести.
Об этом Sputnik рассказал заместитель главного врача Республиканской больницы Астана Авидзба.
Два автомобиля столкнулись в районе села Псырцха Гудаутского района в ночь с 26 на 27 августа. В больницу были доставлены восемь человек, в том числе туристы, четверо госпитализированы, остальных отпустили после оказания первой медицинской помощи.