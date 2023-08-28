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Завершены работы по укладке асфальта у Приморского парка в Гагре
Завершены работы по укладке асфальта у Приморского парка в Гагре
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Завершены работы по укладке асфальта парковой зоны по проспекту Ардзинба в Гагре, сообщили в эфире Гагра-ТВ. 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T19:20+0300
2023-08-28T19:20+0300
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Завершены работы по укладке асфальта парковой зоны по проспекту Ардзинба в Гагре, сообщили в эфире Гагра-ТВ. Отмечается, что общая площадь асфальта 2370 квадратных метров. Из районного бюджета на работы было выделено четыре миллиона 613 тысяч рублей, отметил Цишба. Также завершены работы по укладке асфальта перед пристанью. Сметная стоимость - семь миллионов 383 тысячи рублей, общая площадь - 3200 квадратных метров.
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гагра, гагрский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
гагра, гагрский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
Завершены работы по укладке асфальта у Приморского парка в Гагре
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Завершены работы по укладке асфальта парковой зоны по проспекту Ардзинба в Гагре, сообщили в эфире Гагра-ТВ.
Отмечается, что общая площадь асфальта 2370 квадратных метров.
По словам замглавы администрации Гагрского района Адамура Цишба, эти работы были проведены в рамках благоустройства территории, прилегающей к Приморскому парку.
Из районного бюджета на работы было выделено четыре миллиона 613 тысяч рублей, отметил Цишба.
Также завершены работы по укладке асфальта перед пристанью. Сметная стоимость - семь миллионов 383 тысячи рублей, общая площадь - 3200 квадратных метров.