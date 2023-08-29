Детские соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню Москвы, прошли в Сухуме

"Все мы знаем, что в советское время водные виды спорта были очень популярны в Абхазии. И очень хорошо, что в наши дни плавание обретает вторую жизнь. В этом большая заслуга тренеров, детишек и тех, кто восстановил этот бассейн. Мне хочется надеяться, что благодаря подобным мероприятиям данный вид спорта станет более популярным и в ближайшее время будут созданы условия для занятия плаванием круглый год", - сказал гендиректор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава.