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Детские соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню Москвы, прошли в Сухуме
Детские соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню Москвы, прошли в Сухуме
Победителям вручили кубки, медали и грамоты. Каждый спортсмен получил подарки от правительства Москвы. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T19:45+0300
2023-08-29T19:45+0300
2023-08-29T19:45+0300
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Москвы, прошли в Сухумском олимпийском бассейне, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме.В состязаниях приняли участие 45 юных спортсменов в возрасте до 11 лет и от 12 до 16 лет. Они выступили в вольном стиле, плавании на спине, брассе и баттерфляе. Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".
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спорт, абхазия, сухум
Детские соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню Москвы, прошли в Сухуме
Победителям вручили кубки, медали и грамоты. Каждый спортсмен получил подарки от правительства Москвы.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Москвы, прошли в Сухумском олимпийском бассейне, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме.
В состязаниях приняли участие 45 юных спортсменов в возрасте до 11 лет и от 12 до 16 лет. Они выступили в вольном стиле, плавании на спине, брассе и баттерфляе.
"Все мы знаем, что в советское время водные виды спорта были очень популярны в Абхазии. И очень хорошо, что в наши дни плавание обретает вторую жизнь. В этом большая заслуга тренеров, детишек и тех, кто восстановил этот бассейн. Мне хочется надеяться, что благодаря подобным мероприятиям данный вид спорта станет более популярным и в ближайшее время будут созданы условия для занятия плаванием круглый год", - сказал гендиректор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава.
Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".