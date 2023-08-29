https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/dva-cheloveka-pogibli-iz-za-vzryva-v-sukhume-1047719769.html

Два человека погибли из-за взрыва в Сухуме

Два человека погибли из-за взрыва в Сухуме

По предварительным данным, взрыв произошел в одном из частных домов на улице Жданова в Сухуме. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Два человека погибли в результате ЧП в Сухуме, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. По предварительным данным, в одном из частных домов на улице Жданова произошел взрыв. Двое погибли, один человек доставлен в медучреждение.Обстоятельства неизвестны, ведется следствие.

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