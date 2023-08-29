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Два человека погибли из-за взрыва в Сухуме
Два человека погибли из-за взрыва в Сухуме
По предварительным данным, взрыв произошел в одном из частных домов на улице Жданова в Сухуме. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T13:23+0300
2023-08-29T13:23+0300
2023-08-29T13:24+0300
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Два человека погибли в результате ЧП в Сухуме, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. По предварительным данным, в одном из частных домов на улице Жданова произошел взрыв. Двое погибли, один человек доставлен в медучреждение.Обстоятельства неизвестны, ведется следствие.
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мчс абхазии, сухум, происшествия, абхазия
мчс абхазии, сухум, происшествия, абхазия
Два человека погибли из-за взрыва в Сухуме
13:23 29.08.2023 (обновлено: 13:24 29.08.2023)
По предварительным данным, взрыв произошел в одном из частных домов на улице Жданова в Сухуме.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Два человека погибли в результате ЧП в Сухуме, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
По предварительным данным, в одном из частных домов на улице Жданова произошел взрыв. Двое погибли, один человек доставлен в медучреждение.
"Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 11 часов 40 минут. На место происшествия экстренно выехали сотрудники пиротехнического отдела, медицинского управления МЧС, а также спасатели и пожарные. Туда же прибыл глава ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния", - отмечается в сообщении.
Обстоятельства неизвестны, ведется следствие.