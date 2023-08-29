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Двух водителей в наркотическом опьянении задержала во время рейда ГАИ Абхазии

Двух водителей в наркотическом опьянении задержала во время рейда ГАИ Абхазии

Статистика показывает, что основное количество ДТП совершается водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает МВД. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T11:40+0300

2023-08-29T11:40+0300

2023-08-29T13:29+0300

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии задержали двух водителей маршруток в наркотическом опьянении за два часа рейда 28 августа, сообщили в пресс-службе МВД. По поручению министра, особое внимание во время рейда 28 августа уделялось водителям маршрутных такси и рейсовых автобусов.Всего было составлено 242 протокола об административных правонарушениях, двенадцать водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, лишили прав на полгода и выписали штраф в 30 000 рублей."Сотрудники милиции работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы.Рейдовые мероприятия в республики проходят под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут.

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