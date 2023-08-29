https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/dvukh-voditeley-v-narkoticheskom-opyanenii-zaderzhala-vo-vremya-reyda-gai-abkhazii-1047718939.html
Двух водителей в наркотическом опьянении задержала во время рейда ГАИ Абхазии
Двух водителей в наркотическом опьянении задержала во время рейда ГАИ Абхазии
Статистика показывает, что основное количество ДТП совершается водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает МВД. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T11:40+0300
2023-08-29T11:40+0300
2023-08-29T13:29+0300
в абхазии
мвд абхазии
гаи
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102324/23/1023242309_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19b70d9a9de0d9ccb0b69b09a62c8567.jpg
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии задержали двух водителей маршруток в наркотическом опьянении за два часа рейда 28 августа, сообщили в пресс-службе МВД. По поручению министра, особое внимание во время рейда 28 августа уделялось водителям маршрутных такси и рейсовых автобусов.Всего было составлено 242 протокола об административных правонарушениях, двенадцать водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, лишили прав на полгода и выписали штраф в 30 000 рублей."Сотрудники милиции работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы.Рейдовые мероприятия в республики проходят под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102324/23/1023242309_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_64cf6672edb732e85a59a170421278af.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, гаи, абхазия
мвд абхазии, гаи, абхазия
Двух водителей в наркотическом опьянении задержала во время рейда ГАИ Абхазии
11:40 29.08.2023 (обновлено: 13:29 29.08.2023)
Статистика показывает, что основное количество ДТП совершается водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает МВД.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии задержали двух водителей маршруток в наркотическом опьянении за два часа рейда 28 августа, сообщили в пресс-службе МВД.
По поручению министра, особое внимание во время рейда 28 августа уделялось водителям маршрутных такси и рейсовых автобусов.
Всего было составлено 242 протокола об административных правонарушениях, двенадцать водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, лишили прав на полгода и выписали штраф в 30 000 рублей.
"Сотрудники милиции работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Рейдовые мероприятия в республики проходят под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут.