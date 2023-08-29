https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/karasin-rossiya-delaet-vse-chtoby-drugie-strany-prishli-k-priznaniyu-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii--1047720256.html

Карасин: Россия делает все, чтобы другие страны пришли к признанию Абхазии и Южной Осетии

Карасин: Россия делает все, чтобы другие страны пришли к признанию Абхазии и Южной Осетии

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T15:15+0300

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Россия делает все возможное, на всех уровнях, чтобы другие страны, в том числе Китай и Индия, продвигались в сторону признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии, заявил в интервью Sputnik Южная Осетия председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.Коллективный Запад, США давят в обратном направлении, отметил парламентарий. Он также заявил, что работа в продвижении международного признания Южной Осетии и Абхазии будет продолжена."Рассчитывать на то, что признание произойдет по щелчку пальца, не приходится. Это непростая, но достижимая цель", - сказал Григорий Карасин. Абхазия и Южная Осетия 26 августа отметили 15-летия признания независимости Россией.

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россия, южная осетия, абхазия, политика, совет федерации рф