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Карасин: Россия делает все, чтобы другие страны пришли к признанию Абхазии и Южной Осетии
Карасин: Россия делает все, чтобы другие страны пришли к признанию Абхазии и Южной Осетии
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T15:15+0300
2023-08-29T15:15+0300
2023-08-29T15:15+0300
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Россия делает все возможное, на всех уровнях, чтобы другие страны, в том числе Китай и Индия, продвигались в сторону признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии, заявил в интервью Sputnik Южная Осетия председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.Коллективный Запад, США давят в обратном направлении, отметил парламентарий. Он также заявил, что работа в продвижении международного признания Южной Осетии и Абхазии будет продолжена."Рассчитывать на то, что признание произойдет по щелчку пальца, не приходится. Это непростая, но достижимая цель", - сказал Григорий Карасин. Абхазия и Южная Осетия 26 августа отметили 15-летия признания независимости Россией.
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россия, южная осетия, абхазия, политика, совет федерации рф
россия, южная осетия, абхазия, политика, совет федерации рф
Карасин: Россия делает все, чтобы другие страны пришли к признанию Абхазии и Южной Осетии
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik.
Россия делает все возможное, на всех уровнях, чтобы другие страны, в том числе Китай и Индия, продвигались в сторону признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии, заявил в интервью Sputnik Южная Осетия
председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Коллективный Запад, США давят в обратном направлении, отметил парламентарий.
"Однако я абсолютно убежден, что рано или поздно это признание придет. Это факт жизни, поэтому отрицать это нельзя", - подчеркнул Карасин, добавив, что это непростая, но достижимая цель.
Он также заявил, что работа в продвижении международного признания Южной Осетии и Абхазии будет продолжена.
"Рассчитывать на то, что признание произойдет по щелчку пальца, не приходится. Это непростая, но достижимая цель", - сказал Григорий Карасин.
Абхазия и Южная Осетия 26 августа отметили 15-летия признания независимости Россией.