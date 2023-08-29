https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/karasin-zayavil-chto-zhenevskie-diskussii-chrezvychayno-vazhny-dlya-yuzhnoy-osetii-i-abkhazii-1047723380.html
Карасин заявил, что Женевские дискуссии чрезвычайно важны для Южной Осетии и Абхазии
Карасин заявил, что Женевские дискуссии чрезвычайно важны для Южной Осетии и Абхазии
Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T18:00+0300
2023-08-29T18:00+0300
2023-08-29T18:51+0300
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женевские дискуссии
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Женевские дискуссии имеют чрезвычайно важный характер для Южной Осетии и Абхазии, позволяя республикам напрямую доносить свои позиции как до Грузии, так и до международного сообщества, рассказал в интервью Sputnik Южная Осетия председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года. В них принимают участие Абхазия, Грузия, Россия, США и Южная Осетия при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ.
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женевские дискуссии, абхазия, южная осетия, грузия, политика, россия
женевские дискуссии, абхазия, южная осетия, грузия, политика, россия
Карасин заявил, что Женевские дискуссии чрезвычайно важны для Южной Осетии и Абхазии
18:00 29.08.2023 (обновлено: 18:51 29.08.2023)
Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik.
Женевские дискуссии имеют чрезвычайно важный характер для Южной Осетии и Абхазии, позволяя республикам напрямую доносить свои позиции как до Грузии, так и до международного сообщества, рассказал в интервью Sputnik
Южная Осетия председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Очень хорошо, что Женевские дискуссии продолжаются. Не надо рассчитывать на быстрое решение всех вопросов, однако нужно понимать, что эти дискуссии стали страховочной сеткой стабильности и относительной предсказуемости ситуации в регионе южного Кавказа. Созданные механизмы предотвращения инцидентов работают, хоть и не всегда четко. Я убежден, что формат Женевских дискуссий должен быть продолжен", – подчеркнул он.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года. В них принимают участие Абхазия, Грузия, Россия, США и Южная Осетия при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ.