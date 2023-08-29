https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/karasin-zayavil-chto-zhenevskie-diskussii-chrezvychayno-vazhny-dlya-yuzhnoy-osetii-i-abkhazii-1047723380.html

Карасин заявил, что Женевские дискуссии чрезвычайно важны для Южной Осетии и Абхазии

Карасин заявил, что Женевские дискуссии чрезвычайно важны для Южной Осетии и Абхазии

Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T18:00+0300

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2023-08-29T18:51+0300

в абхазии

женевские дискуссии

абхазия

южная осетия

грузия

политика

россия

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Женевские дискуссии имеют чрезвычайно важный характер для Южной Осетии и Абхазии, позволяя республикам напрямую доносить свои позиции как до Грузии, так и до международного сообщества, рассказал в интервью Sputnik Южная Осетия председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года. В них принимают участие Абхазия, Грузия, Россия, США и Южная Осетия при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ.

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женевские дискуссии, абхазия, южная осетия, грузия, политика, россия