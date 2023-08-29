https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/morskoy-port-sochi-k-kontsu-goda-obsluzhit-do-130-tysyach-chelovek-1047723490.html
Морской порт Сочи к концу года обслужит до 130 тысяч человек
Морской порт Сочи к концу года обслужит до 130 тысяч человек
Из порта Сочи выходят два крупных круизных лайнера - "Князь Владимир", курсирующий в Абхазию, и Astoria Grande, который ходит по побережью Турции. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T18:55+0300
2023-08-29T18:55+0300
2023-08-29T18:58+0300
сочи
россия
черное море
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0c/1031275665_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_2dce054f833f0d893ee1356d96ad8395.jpg
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Пассажиропоток в порту Сочи растет с 2021 года за счет международных круизных и каботажных перевозок, к концу года морская гавань обслужит примерно 130 тысяч человек, рассказал РИА Новости директор морского торгового порта курорта Юрий Владимиров.По словам Владимирова, в 2021 году порт принял 92234 человека, в 2022 году 113023 человека, за 7 месяцев текущего года - 90167 человек."К концу года мы предполагаем выйти на пассажиропоток 130 тысяч", - сказал Владимиров, отметив, что в основном число пассажиров в порту растет за счет каботажных перевозок.Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Пропускная способность международного терминала - более 1,2 тысячи человек. Реконструкцию морпорта заложат в новый генплан курорта.
сочи
россия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0c/1031275665_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_e378d9b1ff7520a43128edf0d1acc7bd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, россия, черное море, туристы
сочи, россия, черное море, туристы
Морской порт Сочи к концу года обслужит до 130 тысяч человек
18:55 29.08.2023 (обновлено: 18:58 29.08.2023)
Из порта Сочи выходят два крупных круизных лайнера - "Князь Владимир", курсирующий в Абхазию, и Astoria Grande, который ходит по побережью Турции.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik.
Пассажиропоток в порту Сочи растет с 2021 года за счет международных круизных и каботажных перевозок, к концу года морская гавань обслужит примерно 130 тысяч человек, рассказал РИА Новости
директор морского торгового порта курорта Юрий Владимиров.
Сейчас из порта Сочи выходят два крупных круизных лайнера - "Князь Владимир", курсирующий в Республику Абхазия, и Astoria Grande, который ходит по побережью Турции. Еще два судна - "Грифон" и "Комета" - курсируют между Новороссийском, Сочи и Геленджиком.
По словам Владимирова, в 2021 году порт принял 92234 человека, в 2022 году 113023 человека, за 7 месяцев текущего года - 90167 человек.
"К концу года мы предполагаем выйти на пассажиропоток 130 тысяч", - сказал Владимиров, отметив, что в основном число пассажиров в порту растет за счет каботажных перевозок.
Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Пропускная способность международного терминала - более 1,2 тысячи человек. Реконструкцию морпорта заложат в новый генплан курорта.