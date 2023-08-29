https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/morskoy-port-sochi-k-kontsu-goda-obsluzhit-do-130-tysyach-chelovek-1047723490.html

Морской порт Сочи к концу года обслужит до 130 тысяч человек

Морской порт Сочи к концу года обслужит до 130 тысяч человек

Из порта Сочи выходят два крупных круизных лайнера - "Князь Владимир", курсирующий в Абхазию, и Astoria Grande, который ходит по побережью Турции. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T18:55+0300

2023-08-29T18:55+0300

2023-08-29T18:58+0300

сочи

россия

черное море

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0c/1031275665_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_2dce054f833f0d893ee1356d96ad8395.jpg

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Пассажиропоток в порту Сочи растет с 2021 года за счет международных круизных и каботажных перевозок, к концу года морская гавань обслужит примерно 130 тысяч человек, рассказал РИА Новости директор морского торгового порта курорта Юрий Владимиров.По словам Владимирова, в 2021 году порт принял 92234 человека, в 2022 году 113023 человека, за 7 месяцев текущего года - 90167 человек."К концу года мы предполагаем выйти на пассажиропоток 130 тысяч", - сказал Владимиров, отметив, что в основном число пассажиров в порту растет за счет каботажных перевозок.Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Пропускная способность международного терминала - более 1,2 тысячи человек. Реконструкцию морпорта заложат в новый генплан курорта.

сочи

россия

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сочи, россия, черное море, туристы