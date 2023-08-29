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Расследование дела об убийстве Захарченко завершено в ДНР
Расследование дела об убийстве Захарченко завершено в ДНР
Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T09:50+0300
2023-08-29T09:50+0300
2023-08-29T12:21+0300
днр
александр захарченко
происшествия
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.Еще трое человек, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве Захарченко.Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка.
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днр, александр захарченко, происшествия
днр, александр захарченко, происшествия
Расследование дела об убийстве Захарченко завершено в ДНР
09:50 29.08.2023 (обновлено: 12:21 29.08.2023)
Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Еще трое человек, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве Захарченко.
"По делу, помимо Погорелова, проходят Артем Ена, который обвиняется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов, обвиняемый в содействии террористической деятельности и по ч. 2. ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), и Александр Тимошенко, обвиняемый по ч. 1 ст. 30 (подготовка к шпионажу) и двум эпизодам ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сказал собеседник агентства.
Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка.