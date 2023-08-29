https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/rassledovanie-dela-ob-ubiystve-zakharchenko-zaversheno-v-dnr-1047717554.html

Расследование дела об убийстве Захарченко завершено в ДНР

Расследование дела об убийстве Захарченко завершено в ДНР

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

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днр

александр захарченко

происшествия

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.Еще трое человек, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве Захарченко.Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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днр, александр захарченко, происшествия