https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/stateynov-rasskazal-kak-ukreplyat-kulturno-istoricheskie-svyazi-abkhazii-i-rossii-1047720980.html
Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России
Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России
Какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный... 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T15:02+0300
2023-08-29T15:02+0300
2023-08-30T10:07+0300
радио
подкасты
абхазо-российские отношения
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1d/1047721238_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_1357248b55661d7b18195baf4266d899.jpg
Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России
Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России
Какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директором культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов.Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в Доме Москвы.Участники круглого стола обсудили, какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать и что может этому помешать.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1d/1047721238_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_55d1657c31855530f17e78a407eb64fc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазо-российские отношения, культура, аудио
подкасты, абхазо-российские отношения, культура, аудио
Какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директором культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов.
Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в Доме Москвы.
Участники круглого стола обсудили, какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать и что может этому помешать.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.