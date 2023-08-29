https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/stateynov-rasskazal-kak-ukreplyat-kulturno-istoricheskie-svyazi-abkhazii-i-rossii-1047720980.html

Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России

Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России

Какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный... 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T15:02+0300

2023-08-29T15:02+0300

2023-08-30T10:07+0300

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Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России Статейнов рассказал, как укреплять культурно-исторические связи Абхазии и России

Какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директором культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов.Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в Доме Москвы.Участники круглого стола обсудили, какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать и что может этому помешать.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2023

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