https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/turbaza-romashkin-o-nastroe-turistov-v-barkhatnyy-sezon-dlya-otdykha-v-abkhazii-1047704210.html

Турбаза: Ромашкин о настрое туристов в бархатный сезон для отдыха в Абхазии

Турбаза: Ромашкин о настрое туристов в бархатный сезон для отдыха в Абхазии

О преимуществах бархатного сезона в Абхазии, как увеличить поток туристов в это время года, и что происходит с ценами на размещения, об этом в эфире радио... 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T12:35+0300

2023-08-29T12:35+0300

2023-08-29T12:39+0300

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Турбаза: Ромашкин о настрое туристов в бархатный сезон для отдыха в Абхазии Турбаза: Ромашкин о настрое туристов в бархатный сезон для отдыха в Абхазии

О преимуществах бархатного сезона в Абхазии, как увеличить поток туристов в это время года, и что происходит с ценами на размещения, об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.За последние 5 лет мы видим серьезное развитие в курортной сфере Абхазии, но спрос на качественные отели выше, чем предложение, это отставание, строительно- инвестиционное, его надо наверстать, сказал Ромашкин в интервью радио."Появление гостинец 5 звезд для любого рынка, в том числе и для Абхазии, носит знаковый характер. Это знак качества. Если появляется такая гостиница, то едут звезды. В этом году отели 4 звезды пользовались спросом и были заполнены лучше, чем отели 3 звезды. Качественный отдых растет, а строительство отелей не успевает за этим ростом интереса к дорогому отдыху", - заключил Ромашкин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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