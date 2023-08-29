https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/ukrainskiy-bespilotnik-perekhvatili-nad-chernym-morem--1047722594.html

Украинский беспилотник перехватили над Черным морем

Украинский беспилотник перехватили над Черным морем

Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T16:10+0300

2023-08-29T16:10+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

крым

черное море

министерство обороны рф

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России.Дрон перехватили, он разбился. Это уже второй случай за вторник, истребитель сбил первый украинский беспилотник около 12:00 мск.

украина

россия

черное море

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Sputnik Абхазия

украина, россия, крым, черное море, министерство обороны рф