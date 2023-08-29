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Украинский беспилотник перехватили над Черным морем
Украинский беспилотник перехватили над Черным морем
Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. 29.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-29T16:10+0300
2023-08-29T16:10+0300
2023-08-29T16:42+0300
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России.Дрон перехватили, он разбился. Это уже второй случай за вторник, истребитель сбил первый украинский беспилотник около 12:00 мск.
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украина, россия, крым, черное море, министерство обороны рф
украина, россия, крым, черное море, министерство обороны рф
Украинский беспилотник перехватили над Черным морем
16:10 29.08.2023 (обновлено: 16:42 29.08.2023)
Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik.
Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России
.
"Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.
Дрон перехватили, он разбился. Это уже второй случай за вторник, истребитель сбил первый украинский беспилотник около 12:00 мск.