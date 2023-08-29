https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/zapret-na-vyvoz-semyan-rapsa-iz-rossii-ne-budet-rasprostranyatsya-na-abkhaziyu-1047719511.html

Запрет на вывоз семян рапса из России не будет распространятся на Абхазию

Запрет на вывоз семян рапса из России не будет распространятся на Абхазию

В апреле 2022 года правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 31 августа того же года для обеспечения потребностей в сырье предприятий... 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T14:20+0300

2023-08-29T14:20+0300

2023-08-29T14:20+0300

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Правительство России продлило временный запрет на вывоз семян рапса из страны до 29 февраля 2024 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые с территории РФ в государства-члены Евразийского экономического союза, вывозимые в рамках межправительственных соглашений, вывозимые на территорию Абхазии и Южной Осетии, а также вывозимые с 20 марта по 31 марта 2023 года включительно автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска Забайкальск.Также ограничения не действуют, в частности, на семена рапса, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства России, на семена рапса, вывозимые с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территории иностранных государств, а также вывозимые в Республику Абхазия и Республику Северная Осетия.

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