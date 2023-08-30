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Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня исполняется 69 лет. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T14:57+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Убежден, что первые шаги, проложенные между нашими странами в сфере двустороннего сотрудничества, поведут нас по пути развития дружественных и плодотворных отношений", – говорится в поздравлении.Президент Абхазии пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Беларуси – мира и процветания.

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