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Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня исполняется 69 лет. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T14:57+0300
2023-08-30T14:57+0300
2023-08-30T15:43+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Убежден, что первые шаги, проложенные между нашими странами в сфере двустороннего сотрудничества, поведут нас по пути развития дружественных и плодотворных отношений", – говорится в поздравлении.Президент Абхазии пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Беларуси – мира и процветания.
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абхазия, белоруссия, александр лукашенко, аслан бжания, новости
абхазия, белоруссия, александр лукашенко, аслан бжания, новости
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
14:57 30.08.2023 (обновлено: 15:43 30.08.2023)
Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня исполняется 69 лет.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik
. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что профессионализм и взвешенный подход Лукашенко в принятии решений помогают ему оставаться образцом ответственного государственного деятеля, отстаивающего интересы своего народа.
"Убежден, что первые шаги, проложенные между нашими странами в сфере двустороннего сотрудничества, поведут нас по пути развития дружественных и плодотворных отношений", – говорится в поздравлении.
Президент Абхазии пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Беларуси – мира и процветания.