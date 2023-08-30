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Авиастроение Украины после разрыва отношений с Россией
Авиастроение Украины после разрыва отношений с Россией
За последние семь лет, после ухудшения отношений с Россией, Украина не произвела ни одного серийного самолета. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T13:39+0300
2023-08-30T13:39+0300
2023-08-30T13:42+0300
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После распада СССР на территории Украины остались заводы, которые могли производить пассажирские и транспортные самолеты, в том числе Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".Россия была основным партнером, поставляющим комплектующие, а также рынком сбыта – самолеты закупались для российских госструктур и авиакомпаний.После госпереворота в 2014 году Киев разорвал сотрудничество с российскими компаниями, что привело к остановке производства самолетов на госпредприятии "Антонов".
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россия, украина, авиация, мультимедиа, инфографика, инфографика
россия, украина, авиация, мультимедиа, инфографика, инфографика
Авиастроение Украины после разрыва отношений с Россией
13:39 30.08.2023 (обновлено: 13:42 30.08.2023)
За последние семь лет, после ухудшения отношений с Россией, Украина не произвела ни одного серийного самолета.
После распада СССР на территории Украины остались заводы, которые могли производить пассажирские и транспортные самолеты, в том числе Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".
Россия была основным партнером, поставляющим комплектующие, а также рынком сбыта – самолеты закупались для российских госструктур и авиакомпаний.
После госпереворота в 2014 году Киев разорвал сотрудничество с российскими компаниями, что привело к остановке производства самолетов на госпредприятии "Антонов".