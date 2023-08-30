https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/dva-samoleta-be-200-zadeystvovali-v-borbe-s-lesnym-pozharom-v-gelendzhike-1047727494.html

Два самолета Бе-200 задействовали в борьбе с лесным пожаром в Геленджике

Два самолета Бе-200 задействовали в борьбе с лесным пожаром в Геленджике

Площадь пожара, начавшегося во вторник в районе Куприянова щель, достигла 118 гектаров. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Два самолета-амфибии Бе-200 были привлечены к тушению природного пожара в Геленджике, сообщили в МЧС России. В ликвидации пожара задействовано более 400 человек, 70 единиц техники, два самолета Ми-8 МЧС России. На очаги возгорания было сброшено более 120 тонн воды. Ведомство уточняет, что угрозы объектам инфраструктуры нет, в результате стихийного бедствия никто не пострадал.Возгорание лесного массива началось во вторник, 29 августа, в районе Куприянова щель и быстро распространилось. К тушению был подключен Ми-8 с емкостью на пять тонн воды, но ночью полеты вертолета запрещены, и сотрудники МЧС боролись с огнем вручную.

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