https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/dva-samoleta-be-200-zadeystvovali-v-borbe-s-lesnym-pozharom-v-gelendzhike-1047727494.html
Два самолета Бе-200 задействовали в борьбе с лесным пожаром в Геленджике
Два самолета Бе-200 задействовали в борьбе с лесным пожаром в Геленджике
Площадь пожара, начавшегося во вторник в районе Куприянова щель, достигла 118 гектаров. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T11:16+0300
2023-08-30T11:16+0300
2023-08-30T11:28+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Два самолета-амфибии Бе-200 были привлечены к тушению природного пожара в Геленджике, сообщили в МЧС России. В ликвидации пожара задействовано более 400 человек, 70 единиц техники, два самолета Ми-8 МЧС России. На очаги возгорания было сброшено более 120 тонн воды. Ведомство уточняет, что угрозы объектам инфраструктуры нет, в результате стихийного бедствия никто не пострадал.Возгорание лесного массива началось во вторник, 29 августа, в районе Куприянова щель и быстро распространилось. К тушению был подключен Ми-8 с емкостью на пять тонн воды, но ночью полеты вертолета запрещены, и сотрудники МЧС боролись с огнем вручную.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, краснодарский край, новости
россия, краснодарский край, новости
Два самолета Бе-200 задействовали в борьбе с лесным пожаром в Геленджике
11:16 30.08.2023 (обновлено: 11:28 30.08.2023)
Площадь пожара, начавшегося во вторник в районе Куприянова щель, достигла 118 гектаров.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Два самолета-амфибии Бе-200 были привлечены к тушению природного пожара в Геленджике, сообщили
в МЧС России.
В ликвидации пожара задействовано более 400 человек, 70 единиц техники, два самолета Ми-8 МЧС России. На очаги возгорания было сброшено более 120 тонн воды.
Ведомство уточняет, что угрозы объектам инфраструктуры нет, в результате стихийного бедствия никто не пострадал.
Возгорание лесного массива началось во вторник, 29 августа, в районе Куприянова щель и быстро распространилось. К тушению был подключен Ми-8 с емкостью на пять тонн воды, но ночью полеты вертолета запрещены, и сотрудники МЧС боролись с огнем вручную.