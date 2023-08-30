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Еще одни жертвы войны: память пропавших без вести почтили в Сухуме
Еще одни жертвы войны: память пропавших без вести почтили в Сухуме
Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, ежегодно отмечается в мире 30 августа. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T11:28+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память жертв насильственных исчезновений почтили в Сухуме в среду, 30 августа.У Раисы Ес-оглы во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов пропали муж и сын. Еще один ее сын сейчас участвует в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине. Ес-оглы подчеркнула, что сегодняшняя дата – очень тяжелый день для всех матерей, и выразила надежду на то, что в мире больше никогда не будет войн. Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Он был провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения.
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Еще одни жертвы войны: память пропавших без вести почтили в Сухуме
11:28 30.08.2023 (обновлено: 12:04 30.08.2023)
Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, ежегодно отмечается в мире 30 августа.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память жертв насильственных исчезновений почтили в Сухуме в среду, 30 августа.
У мемориала в Парке Славы прошла торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие члены правительства, родственники пропавших без вести, военнослужащие, общественные деятели.
У Раисы Ес-оглы во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов пропали муж и сын. Еще один ее сын сейчас участвует в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине.
Ес-оглы подчеркнула, что сегодняшняя дата – очень тяжелый день для всех матерей, и выразила надежду на то, что в мире больше никогда не будет войн.
Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Он был провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения.