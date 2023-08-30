https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/ploschad-lesnogo-pozhara-v-gelendzhike-prevysila-30-gektarov-1047725757.html

Площадь лесного пожара в Геленджике превысила 30 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике превысила 30 гектаров

Полтора гектара леса загорелось в микрорайоне Куприянова щель. Огонь распространился на территории Бобруковой щели. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T09:14+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В Геленджике горит лесной массив площадью около 30 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России."В тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России. По последним данным, площадь пожара составляет 30 гектаров. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета," – говорится в сообщении.Кроме того, для помощи огнеборцам вылетел самолет-амфибия Бе-200, также в тушении пожара задействованы десятки добровольцев. Работа пожарных, уточняют в ведомстве, осложняется сильными порывами ветра и сложным рельефом местности. Угрозы домам, объектам инфраструктуры нет, пострадавших нет.

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