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Площадь лесного пожара в Геленджике превысила 30 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике превысила 30 гектаров
Полтора гектара леса загорелось в микрорайоне Куприянова щель. Огонь распространился на территории Бобруковой щели. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T09:14+0300
2023-08-30T09:14+0300
2023-08-30T10:39+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В Геленджике горит лесной массив площадью около 30 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России."В тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России. По последним данным, площадь пожара составляет 30 гектаров. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета," – говорится в сообщении.Кроме того, для помощи огнеборцам вылетел самолет-амфибия Бе-200, также в тушении пожара задействованы десятки добровольцев. Работа пожарных, уточняют в ведомстве, осложняется сильными порывами ветра и сложным рельефом местности. Угрозы домам, объектам инфраструктуры нет, пострадавших нет.
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новости, краснодарский край, геленджик, пожар
новости, краснодарский край, геленджик, пожар
Площадь лесного пожара в Геленджике превысила 30 гектаров
09:14 30.08.2023 (обновлено: 10:39 30.08.2023)
Полтора гектара леса загорелось в микрорайоне Куприянова щель. Огонь распространился на территории Бобруковой щели.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
В Геленджике горит лесной массив площадью около 30 гектаров, сообщает
пресс-служба МЧС России.
"В тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России. По последним данным, площадь пожара составляет 30 гектаров. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета," – говорится в сообщении.
Кроме того, для помощи огнеборцам вылетел самолет-амфибия Бе-200, также в тушении пожара задействованы десятки добровольцев.
Работа пожарных, уточняют в ведомстве, осложняется сильными порывами ветра и сложным рельефом местности. Угрозы домам, объектам инфраструктуры нет, пострадавших нет.