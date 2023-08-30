https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/posrednik-gunba-o-podgotovke-k-yubileyu-pobedy-v-otechestvennyy-voyne-naroda-abkhazii--1047730508.html

Посредник: Гунба о подготовке к юбилею Победы в Отечественный войне народа Абхазии

Посредник: Гунба о подготовке к юбилею Победы в Отечественный войне народа Абхазии

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как в республике отметят 30-летие Победы над грузинскими агрессорами. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T14:45+0300

2023-08-30T14:45+0300

2023-08-30T15:29+0300

радио

подкасты

посредник

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1e/1047731349_0:0:2521:1418_1920x0_80_0_0_6ff6110a70b964193314fc42ace32554.jpg

Посредник: Гунба о подготовке к юбилею победы в Отечественный войне народа Абхазии Посредник: Гунба о подготовке к юбилею победы в Отечественный войне народа Абхазии

Республика готовится к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Создана государственная комиссия по подготовке к празднованию юбилейной даты. Ее возглавляет вице-президент Бадра Гунба. В план мероприятий включено более 40 пунктов – это оцифровка архивов, подготовка к параду Победы, издание книг, восстановление памятников и многое другое. Дробнее о том, как идет подготовка к празднованию, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал вице-президент Бадра Гунба. "Подготовительные работы находятся на самой ключевой фазе. План мероприятий выдерживается по срокам. Для реализации мероприятий в 2022 году в бюджет было заложено 150 миллионов рублей", – рассказал Гунба. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио