https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/posrednik-gunba-o-podgotovke-k-yubileyu-pobedy-v-otechestvennyy-voyne-naroda-abkhazii--1047730508.html
Посредник: Гунба о подготовке к юбилею Победы в Отечественный войне народа Абхазии
Посредник: Гунба о подготовке к юбилею Победы в Отечественный войне народа Абхазии
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как в республике отметят 30-летие Победы над грузинскими агрессорами. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T14:45+0300
2023-08-30T14:45+0300
2023-08-30T15:29+0300
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Посредник: Гунба о подготовке к юбилею победы в Отечественный войне народа Абхазии
Посредник: Гунба о подготовке к юбилею победы в Отечественный войне народа Абхазии
Республика готовится к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Создана государственная комиссия по подготовке к празднованию юбилейной даты. Ее возглавляет вице-президент Бадра Гунба. В план мероприятий включено более 40 пунктов – это оцифровка архивов, подготовка к параду Победы, издание книг, восстановление памятников и многое другое. Дробнее о том, как идет подготовка к празднованию, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал вице-президент Бадра Гунба. "Подготовительные работы находятся на самой ключевой фазе. План мероприятий выдерживается по срокам. Для реализации мероприятий в 2022 году в бюджет было заложено 150 миллионов рублей", – рассказал Гунба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, посредник, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
Посредник: Гунба о подготовке к юбилею Победы в Отечественный войне народа Абхазии
14:45 30.08.2023 (обновлено: 15:29 30.08.2023)
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как в республике отметят 30-летие Победы над грузинскими агрессорами.
Республика готовится к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Создана государственная комиссия по подготовке к празднованию юбилейной даты. Ее возглавляет вице-президент Бадра Гунба. В план мероприятий включено более 40 пунктов – это оцифровка архивов, подготовка к параду Победы, издание книг, восстановление памятников и многое другое.
Дробнее о том, как идет подготовка к празднованию, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал вице-президент Бадра Гунба.
"Подготовительные работы находятся на самой ключевой фазе. План мероприятий выдерживается по срокам. Для реализации мероприятий в 2022 году в бюджет было заложено 150 миллионов рублей", – рассказал Гунба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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