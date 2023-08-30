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Захарова об атаке беспилотников регионов России: очевидна агония киевского режима

Захарова об атаке беспилотников регионов России: очевидна агония киевского режима

Очередная попытка атаковать беспилотниками российские регионы говорит об отсутствии перспектив у киевского режима, считает официальный представитель МИД РФ... 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T10:04+0300

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Захарова об атаке БПЛА , о внутренней политике США Захарова об атаке БПЛА , о внутренней политике США

Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировала атаку беспилотниками регионов России."Утро было омрачено очередной террористической вылазкой киевского режима, который пытался совершить террористические атаки в отношении российских регионов. Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба, и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада. Все это и привело к террористической деятельности. Абсолютная тупиковость", – сказала Мария Захарова на радио Sputnik.Ночью Киев предпринял попытку атаковать регионы России с помощью беспилотников. БПЛА были сбиты над Москвой, Брянской, Калужской и Орловской областями. Атаке подвергся аэропорт Пскова. Пострадали два военных самолета Ил-76, все рейсы отменены.Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены четыре военных катера, на которых находились около 50 украинских десантников.

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