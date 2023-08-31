https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/glavnyy-chetverg-smyr-o-byudzhete-infrastrukture-turobektakh-i-shkolakh-sukhumskogo-rayona--1047750731.html

Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района

Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района

Глава Собрания депутатов Сухумского района Валерий Смыр в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 31.08.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района

Сухумский район по итогам первого полугодия справился с бюджетными обязательствами, сообщил Смыр. В настоящее время в районе остро стоит вопрос с утилизацией мусора. Для того, чтобы села района стали привлекательными для туристов, необходим ремонт Эшерской дороги.Подробнее об этом, а также о том, почему в школах Сухумского района мало учащихся и как в Сухумском районе отметят День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, слушайте в аудиофайле.

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