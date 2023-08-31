https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/glavnyy-chetverg-smyr-o-byudzhete-infrastrukture-turobektakh-i-shkolakh-sukhumskogo-rayona--1047750731.html
Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района
Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района
Глава Собрания депутатов Сухумского района Валерий Смыр в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T15:55+0300
2023-08-31T15:55+0300
2023-08-31T15:59+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
сухумский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047751150_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_323515d14cd62afda5255522c2fada3b.jpg
Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района
Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района
Сухумский район по итогам первого полугодия справился с бюджетными обязательствами, сообщил Смыр. В настоящее время в районе остро стоит вопрос с утилизацией мусора. Для того, чтобы села района стали привлекательными для туристов, необходим ремонт Эшерской дороги.Подробнее об этом, а также о том, почему в школах Сухумского района мало учащихся и как в Сухумском районе отметят День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, слушайте в аудиофайле.
абхазия
сухумский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047751150_52:0:1189:853_1920x0_80_0_0_c7cab56f02cafb1cbdb2bd194776db7a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, сухумский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухумский район, аудио
Главный четверг: Смыр о бюджете, инфраструктуре, туробъектах и школах Сухумского района
15:55 31.08.2023 (обновлено: 15:59 31.08.2023)
Глава Собрания депутатов Сухумского района Валерий Смыр в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
Сухумский район по итогам первого полугодия справился с бюджетными обязательствами, сообщил Смыр.
В настоящее время в районе остро стоит вопрос с утилизацией мусора.
Для того, чтобы села района стали привлекательными для туристов, необходим ремонт Эшерской дороги.
Подробнее об этом, а также о том, почему в школах Сухумского района мало учащихся и как в Сухумском районе отметят День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, слушайте в аудиофайле
.