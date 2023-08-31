https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/grazhdanin-abkhazii-zaderzhan-za-primenenie-nasiliya-v-otnoshenii-sotrudnika-mvd-1047743076.html

Гражданин Абхазии задержан за применение насилия в отношении сотрудника МВД

Гражданин Абхазии задержан за применение насилия в отношении сотрудника МВД

Согласно уголовному законодательству Абхазии, применение насилия в отношении представителя власти, в случае если оно не опасно для жизни и здоровья, карается... 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T12:00+0300

2023-08-31T12:00+0300

2023-08-31T12:40+0300

в абхазии

абхазия

новости

мвд абхазии

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102725/95/1027259565_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e6c6b92a8add66070d54f898f26fa5e5.jpg

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Гражданин Абхазии Нукри Гаделия был задержан за применение насилия в отношении сотрудника власти, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Сообщается, что машина Honda, за рулем которой находился 26-летний Гаделия, стояла в зоне пешеходного перехода на республиканской трассе в Гагре. Инспектор ДПС, лейтенант милиции А.Бегян попросил у водителя права и хотел пресечь нарушение. Гаделия, "выражая явную неприязнь" и осознавая противоправный характер своих действий, спровоцировал конфликт и ударил Бегяна в лицо кулаком. Возбуждено уголовное дело. По решению суда Гагрского района Нукри Гаделия заключен под стражу на два месяца.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мвд абхазии, гагрский район