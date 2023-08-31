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Гражданин Абхазии задержан за применение насилия в отношении сотрудника МВД
Гражданин Абхазии задержан за применение насилия в отношении сотрудника МВД
Согласно уголовному законодательству Абхазии, применение насилия в отношении представителя власти, в случае если оно не опасно для жизни и здоровья, карается... 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T12:00+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Гражданин Абхазии Нукри Гаделия был задержан за применение насилия в отношении сотрудника власти, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Сообщается, что машина Honda, за рулем которой находился 26-летний Гаделия, стояла в зоне пешеходного перехода на республиканской трассе в Гагре. Инспектор ДПС, лейтенант милиции А.Бегян попросил у водителя права и хотел пресечь нарушение. Гаделия, "выражая явную неприязнь" и осознавая противоправный характер своих действий, спровоцировал конфликт и ударил Бегяна в лицо кулаком. Возбуждено уголовное дело. По решению суда Гагрского района Нукри Гаделия заключен под стражу на два месяца.
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абхазия, новости, мвд абхазии, гагрский район
абхазия, новости, мвд абхазии, гагрский район
Гражданин Абхазии задержан за применение насилия в отношении сотрудника МВД
12:00 31.08.2023 (обновлено: 12:40 31.08.2023)
Согласно уголовному законодательству Абхазии, применение насилия в отношении представителя власти, в случае если оно не опасно для жизни и здоровья, карается штрафом в размере от 30 до 60 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik.
Гражданин Абхазии Нукри Гаделия был задержан за применение насилия в отношении сотрудника власти, сообщает
Генпрокуратура Абхазии.
Сообщается, что машина Honda, за рулем которой находился 26-летний Гаделия, стояла в зоне пешеходного перехода на республиканской трассе в Гагре. Инспектор ДПС, лейтенант милиции А.Бегян попросил у водителя права и хотел пресечь нарушение.
Гаделия, "выражая явную неприязнь" и осознавая противоправный характер своих действий, спровоцировал конфликт и ударил Бегяна в лицо кулаком.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда Гагрского района Нукри Гаделия заключен под стражу на два месяца.