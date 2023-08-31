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Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован

Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован

Во вторник, 29 августа, в микрорайоне Куприянова щель загорелся лесной массив площадью в 1,5 гектара. Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности... 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T12:59+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Геленджике, сообщает пресс-служба ведомства.По последним данным, площадь горящего лесного массива составляла более 118 гектаров. В тушении были задействованы около 500 человек, в том числе волонтеры, и 90 единиц техники.Для борьбы с огнем была задействована и авиация – три вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200, которые за сутки сбросили на очаги возгорания более 400 тонн воды.

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