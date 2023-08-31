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Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован
Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован
Во вторник, 29 августа, в микрорайоне Куприянова щель загорелся лесной массив площадью в 1,5 гектара. Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности... 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T12:59+0300
2023-08-31T12:59+0300
2023-08-31T13:59+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Геленджике, сообщает пресс-служба ведомства.По последним данным, площадь горящего лесного массива составляла более 118 гектаров. В тушении были задействованы около 500 человек, в том числе волонтеры, и 90 единиц техники.Для борьбы с огнем была задействована и авиация – три вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200, которые за сутки сбросили на очаги возгорания более 400 тонн воды.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, краснодарский край, мчс рф
россия, новости, краснодарский край, мчс рф
Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован
12:59 31.08.2023 (обновлено: 13:59 31.08.2023)
Во вторник, 29 августа, в микрорайоне Куприянова щель загорелся лесной массив площадью в 1,5 гектара. Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах
СУХУМ, 31 авг – Sputnik.
Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Геленджике, сообщает
пресс-служба ведомства.
По последним данным, площадь горящего лесного массива составляла более 118 гектаров. В тушении были задействованы около 500 человек, в том числе волонтеры, и 90 единиц техники.
Для борьбы с огнем была задействована и авиация – три вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200, которые за сутки сбросили на очаги возгорания более 400 тонн воды.