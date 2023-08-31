Солнце, море и песок: лето на сухумском побережье

Лето в Абхазии в этом году выдалось особенно жарким, морская вода прогревалась до 30 градусов. Каждый день на побережье столицы многочисленные туристы и местные жители с удовольствием принимали солнечные ванны.Кто-то предпочитал кататься по воде на надувных лодках или гидроциклах, другим хотелось просто немного позагорать, лежа на горячих камнях, а затем отправиться в ближайшую кофейню за прохладительным напитком или мороженым.Вечером гости столицы могли прогуляться по набережной, вдыхая аромат цветущих олеандров, или же отправиться на экскурсию по сухумской бухте на туристическом корабле.
Вот и лето прошло, словно и не бывало. Завтра уже наступит осень, а пока Sputnik предлагает вспомнить самую жаркую пору и полюбоваться яркими кадрами, сделанными на побережье Сухума.
Лето в Абхазии в этом году выдалось особенно жарким, морская вода прогревалась до 30 градусов. Каждый день на побережье столицы многочисленные туристы и местные жители с удовольствием принимали солнечные ванны.
Кто-то предпочитал кататься по воде на надувных лодках или гидроциклах, другим хотелось просто немного позагорать, лежа на горячих камнях, а затем отправиться в ближайшую кофейню за прохладительным напитком или мороженым.
Вечером гости столицы могли прогуляться по набережной, вдыхая аромат цветущих олеандров, или же отправиться на экскурсию по сухумской бухте на туристическом корабле.