https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/solntse-more-i-pesok-leto-na-sukhumskom-poberezhe-1047547449.html

Солнце, море и песок: лето на сухумском побережье

Солнце, море и песок: лето на сухумском побережье

Вот и лето прошло, словно и не бывало. Завтра уже наступит осень, а пока Sputnik предлагает вспомнить самую жаркую пору и полюбоваться яркими кадрами... 31.08.2023, Sputnik Абхазия

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Лето в Абхазии в этом году выдалось особенно жарким, морская вода прогревалась до 30 градусов. Каждый день на побережье столицы многочисленные туристы и местные жители с удовольствием принимали солнечные ванны.Кто-то предпочитал кататься по воде на надувных лодках или гидроциклах, другим хотелось просто немного позагорать, лежа на горячих камнях, а затем отправиться в ближайшую кофейню за прохладительным напитком или мороженым.Вечером гости столицы могли прогуляться по набережной, вдыхая аромат цветущих олеандров, или же отправиться на экскурсию по сухумской бухте на туристическом корабле.

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