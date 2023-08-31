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https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/solntse-more-i-pesok-leto-na-sukhumskom-poberezhe-1047547449.html
Солнце, море и песок: лето на сухумском побережье
Солнце, море и песок: лето на сухумском побережье
Вот и лето прошло, словно и не бывало. Завтра уже наступит осень, а пока Sputnik предлагает вспомнить самую жаркую пору и полюбоваться яркими кадрами... 31.08.2023, Sputnik Абхазия
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Лето в Абхазии в этом году выдалось особенно жарким, морская вода прогревалась до 30 градусов. Каждый день на побережье столицы многочисленные туристы и местные жители с удовольствием принимали солнечные ванны.Кто-то предпочитал кататься по воде на надувных лодках или гидроциклах, другим хотелось просто немного позагорать, лежа на горячих камнях, а затем отправиться в ближайшую кофейню за прохладительным напитком или мороженым.Вечером гости столицы могли прогуляться по набережной, вдыхая аромат цветущих олеандров, или же отправиться на экскурсию по сухумской бухте на туристическом корабле.
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фото , мультимедиа, абхазия, лето, море, туристы, фото
фото , мультимедиа, абхазия, лето, море, туристы, фото

Солнце, море и песок: лето на сухумском побережье

11:32 31.08.2023 (обновлено: 12:06 31.08.2023)
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Вот и лето прошло, словно и не бывало. Завтра уже наступит осень, а пока Sputnik предлагает вспомнить самую жаркую пору и полюбоваться яркими кадрами, сделанными на побережье Сухума.
Лето в Абхазии в этом году выдалось особенно жарким, морская вода прогревалась до 30 градусов. Каждый день на побережье столицы многочисленные туристы и местные жители с удовольствием принимали солнечные ванны.
Кто-то предпочитал кататься по воде на надувных лодках или гидроциклах, другим хотелось просто немного позагорать, лежа на горячих камнях, а затем отправиться в ближайшую кофейню за прохладительным напитком или мороженым.
Вечером гости столицы могли прогуляться по набережной, вдыхая аромат цветущих олеандров, или же отправиться на экскурсию по сухумской бухте на туристическом корабле.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот и подходит к концу знойное лето – время отпусков и купания в море.

Вот и подходит к концу знойное лето – время отпусков и купания в море. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот и подходит к концу знойное лето – время отпусков и купания в море.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году лето выдалось жарким.

В этом году лето выдалось жарким. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году лето выдалось жарким.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самое лучшее, что можно сделать в такую погоду – прыгнуть с волнореза в море.

Самое лучшее, что можно сделать в такую погоду – прыгнуть с волнореза в море. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самое лучшее, что можно сделать в такую погоду – прыгнуть с волнореза в море.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Летом в республику традиционно приехало большое количество гостей.

Летом в республику традиционно приехало большое количество гостей. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Летом в республику традиционно приехало большое количество гостей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот так выглядело столичное побережье все три месяца.

Вот так выглядело столичное побережье все три месяца. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот так выглядело столичное побережье все три месяца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Больше всего радости море доставляло детям.

Больше всего радости море доставляло детям. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Больше всего радости море доставляло детям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители экстрима предпочитают окунаться в воду с высоты.

Любители экстрима предпочитают окунаться в воду с высоты. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители экстрима предпочитают окунаться в воду с высоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ближе к закату можно было прогуляться по сухумской набережной.

Ближе к закату можно было прогуляться по сухумской набережной. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ближе к закату можно было прогуляться по сухумской набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди любителей моря есть и те, кто предпочитает кататься на сапах.

Среди любителей моря есть и те, кто предпочитает кататься на сапах. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди любителей моря есть и те, кто предпочитает кататься на сапах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Летом Сухум украшают цветущие олеандры.

Летом Сухум украшают цветущие олеандры. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Летом Сухум украшают цветущие олеандры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдыхающие делают фотографии на память, сидя в прогулочном катере.

Отдыхающие делают фотографии на память, сидя в прогулочном катере. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдыхающие делают фотографии на память, сидя в прогулочном катере.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все, кому по душе морские прогулки, могли отправиться в небольшой круиз по Сухумской бухте...

Все, кому по душе морские прогулки, могли отправиться в небольшой круиз по Сухумской бухте... - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все, кому по душе морские прогулки, могли отправиться в небольшой круиз по Сухумской бухте...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...или промчаться по волнам с ветерком.

...или промчаться по волнам с ветерком. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

...или промчаться по волнам с ветерком.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Круизный корабль, заполненный туристами, отправился в путь.

Круизный корабль, заполненный туристами, отправился в путь. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Круизный корабль, заполненный туристами, отправился в путь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на конец лета, туристический сезон в Абхазии не заканчивается, впереди бархатная осень.

Несмотря на конец лета, туристический сезон в Абхазии не заканчивается, впереди бархатная осень. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на конец лета, туристический сезон в Абхазии не заканчивается, впереди бархатная осень.

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