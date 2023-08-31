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Взаимный интерес: Твердохлеб об экономическом сотрудничестве Абхазии и России

Взаимный интерес: Твердохлеб об экономическом сотрудничестве Абхазии и России

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в программе "взаимный интерес" на радио... 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T10:12+0300

2023-08-31T10:12+0300

2023-08-31T10:12+0300

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Говоря о взаимном интересе экономического сотрудничества России с Абхазией, Твердохлеб, в первую очередь, сделал акцент на морально-этическом аспекте. "Объективно русский народ и и абхазский народ – братские народы. И, конечно же, наша страна не могла быть в стороне, когда братский народ подвергался геноциду, и проблемы, которые возникали с 90-х годов, Россия принимала близко к сердцу и всячески помогала. Это выходит за пределы экономики, это вопросы морально-этического, нравственного аспекта. Если говорить об аспектах, связанных со становлением экономики, то здесь помощь России имеет в хорошем смысле слова прагматичный оттенок. Абхазскому народу быть "на подсосе" достаточно дискомфортно. Эта зависимость носит не очень приятный характер для граждан Абхазии. В этой ситуации та позиция, которую занимает Россия по отношению к Абхазии, предельно рациональна и прагматична", – сказал Юрий Твердохлеб.Подробности слушайте в аудиофайле.

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