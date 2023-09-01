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Абхазия заняла второе место среди зарубежных направлений отдыха у россиян
Абхазия заняла второе место среди зарубежных направлений отдыха у россиян
В целом российский турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям летом 2023 года вырос на 37%. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T14:15+0300
2023-09-01T14:15+0300
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазия заняла второе место после Турции по спросу среди зарубежных направлений отдыха у россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Летом 2023 года республику посетило около одного миллиона российских туристов, это на 25% больше, чем годом ранее, сообщили в АТОР.Третье место заняли ОАЭ – около 350 тысяч туристов, в Египет поехали 300 тысяч туристов, в Таиланд – 180 тысяч, на Мальдивы – 50,5 тысячи и Кубу – 35 тысяч.В целом российский турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям летом 2023 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,8 миллиона поездок, У массовых многопрофильных туроператоров от 94 до 98% продаж приходится на 10 стран: это Турция, Россия, ОАЭ, Египет, Абхазия, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Сейшелы, рассказали в ассоциации.
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абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
Абхазия заняла второе место среди зарубежных направлений отдыха у россиян
14:15 01.09.2023 (обновлено: 15:32 01.09.2023)
В целом российский турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям летом 2023 года вырос на 37%.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазия заняла второе место после Турции по спросу среди зарубежных направлений отдыха у россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным издания, доля республики в общей структуре продаж туров за рубеж составила от 6% до 15%.
Летом 2023 года республику посетило около одного миллиона российских туристов, это на 25% больше, чем годом ранее, сообщили в АТОР.
Третье место заняли ОАЭ – около 350 тысяч туристов, в Египет поехали 300 тысяч туристов, в Таиланд – 180 тысяч, на Мальдивы – 50,5 тысячи и Кубу – 35 тысяч.
В целом российский турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям летом 2023 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,8 миллиона поездок,
У массовых многопрофильных туроператоров от 94 до 98% продаж приходится на 10 стран: это Турция, Россия, ОАЭ, Египет, Абхазия, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Сейшелы, рассказали в ассоциации.