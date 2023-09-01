https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/abkhaziya-zanyala-vtoroe-mesto-sredi-zarubezhnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan--1047771101.html

Абхазия заняла второе место среди зарубежных направлений отдыха у россиян

Абхазия заняла второе место среди зарубежных направлений отдыха у россиян

В целом российский турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям летом 2023 года вырос на 37%. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T14:15+0300

2023-09-01T14:15+0300

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазия заняла второе место после Турции по спросу среди зарубежных направлений отдыха у россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Летом 2023 года республику посетило около одного миллиона российских туристов, это на 25% больше, чем годом ранее, сообщили в АТОР.Третье место заняли ОАЭ – около 350 тысяч туристов, в Египет поехали 300 тысяч туристов, в Таиланд – 180 тысяч, на Мальдивы – 50,5 тысячи и Кубу – 35 тысяч.В целом российский турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям летом 2023 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,8 миллиона поездок, У массовых многопрофильных туроператоров от 94 до 98% продаж приходится на 10 стран: это Турция, Россия, ОАЭ, Египет, Абхазия, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Сейшелы, рассказали в ассоциации.

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