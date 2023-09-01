https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/bolshoe-kolichestvo-mozhzhevelnika-i-pitsundskikh-sosen-postradalo-pri-pozhare-v-gelendzhike-1047768561.html

Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике

Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике

Пицундская сосна – это краснокнижное растение. Деревья произрастают на черноморском побережье от города Анапы до мыса Пицунда в Абхазии. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T12:15+0300

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике, рассказал РИА Новости директор Сафари-парка Николай Машинский, находящегося в относительной близости от границ пожара.По его словам, погибло очень много краснокнижных деревьев, особенно это затронуло можжевельник. Только на территории парка на склонах Маркотхского хребта было высажено 1,5 тысячи саженцев этого растения.Оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго.Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. В четверг в 11:00 власти объявили о полной ликвидации пожара.

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