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Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в селах
Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в селах
Директор Шицкуарской школы Ева Авидзба в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях учебного процесса в малокомплектных сельских школах. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T12:52+0300
2023-09-01T12:52+0300
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Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в сельских школах
Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в сельских школах
В школах Абхазии прозвенел первый звонок. В первый класс в этом году пошли около 2800 учеников. Всего в школах Абхазии работают 3959 учителей, а школ в стране – 153. В 11-й класс перешли 1870 учащихся. Если в городских школах обучается по 35-40 детей в каждом классе, то в селах порой не набирается такого количества на всю школу. Например, в Шицкуарской школе, расположенной в Сухумском районе, в этом году 24 ученика. Как выстроен учебный процесс в сельских школах, в интервью радио Sputnik рассказала директор Шицкуарской школы Ева Авидзба.Слушайте подкаст.
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Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в селах
12:52 01.09.2023 (обновлено: 13:48 01.09.2023)
Директор Шицкуарской школы Ева Авидзба в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях учебного процесса в малокомплектных сельских школах.
В школах Абхазии прозвенел первый звонок. В первый класс в этом году пошли около 2800 учеников. Всего в школах Абхазии работают 3959 учителей, а школ в стране – 153. В 11-й класс перешли 1870 учащихся. Если в городских школах обучается по 35-40 детей в каждом классе, то в селах порой не набирается такого количества на всю школу. Например, в Шицкуарской школе, расположенной в Сухумском районе, в этом году 24 ученика. Как выстроен учебный процесс в сельских школах, в интервью радио Sputnik рассказала директор Шицкуарской школы Ева Авидзба.