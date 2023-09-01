https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/direktor-shkoly-rasskazala-kak-prokhodit-uchebnyy-protsess-v-selakh--1047763259.html

Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в селах

Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в селах

Директор Шицкуарской школы Ева Авидзба в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях учебного процесса в малокомплектных сельских школах. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T12:52+0300

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Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в сельских школах Директор школы рассказала, как проходит учебный процесс в сельских школах

В школах Абхазии прозвенел первый звонок. В первый класс в этом году пошли около 2800 учеников. Всего в школах Абхазии работают 3959 учителей, а школ в стране – 153. В 11-й класс перешли 1870 учащихся. Если в городских школах обучается по 35-40 детей в каждом классе, то в селах порой не набирается такого количества на всю школу. Например, в Шицкуарской школе, расположенной в Сухумском районе, в этом году 24 ученика. Как выстроен учебный процесс в сельских школах, в интервью радио Sputnik рассказала директор Шицкуарской школы Ева Авидзба.Слушайте подкаст.

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