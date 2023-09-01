https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/ekonomist-poyasnila-chego-zhdat-na-rynke-kriptovalyut--1047749646.html

Экономист пояснила, чего ждать на рынке криптовалют

Экономист пояснила, чего ждать на рынке криптовалют

Кандидат экономических наук, эксперт Института энергетики и финансов Анна Танасова в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о ситуации на рынке криптовалют. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T09:35+0300

2023-09-01T09:35+0300

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Экономист о ситуации на рынке криптовалют Экономист о ситуации на рынке криптовалют

Танасова отметила, что криптовалюта является очень волатильным активом как в сторону снижения, так и в сторону повышения, что очень привлекательно для спекулянтов."В августе стоимость криптовалюты резко упала, а потом резко возросла. И колебание цены довольно высокое – 7-10 процентов. Почему? На днях американский суд удовлетворил требования частных компаний и создал прецедент, который позволяет расширять возможности вложения в биткоины. Реакция рынка была положительной, и стоимость криптовалют возросла", – объяснила экономист. На курс криптовалют влияет много факторов, отметила Танасова, включая рост инфляции, геополитическую напряженность. Подробности слушайте в аудиофайле.

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