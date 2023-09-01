https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/ekonomist-poyasnila-chego-zhdat-na-rynke-kriptovalyut--1047749646.html
Экономист пояснила, чего ждать на рынке криптовалют
Экономист пояснила, чего ждать на рынке криптовалют
Кандидат экономических наук, эксперт Института энергетики и финансов Анна Танасова в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о ситуации на рынке криптовалют. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T09:35+0300
2023-09-01T09:35+0300
2023-09-01T10:12+0300
радио
подкасты
абхазия
рынок криптовалюты
деньги
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047749734_0:82:803:533_1920x0_80_0_0_12bf1ed79423618223b7c76d404d6db5.jpg
Экономист о ситуации на рынке криптовалют
Экономист о ситуации на рынке криптовалют
Танасова отметила, что криптовалюта является очень волатильным активом как в сторону снижения, так и в сторону повышения, что очень привлекательно для спекулянтов."В августе стоимость криптовалюты резко упала, а потом резко возросла. И колебание цены довольно высокое – 7-10 процентов. Почему? На днях американский суд удовлетворил требования частных компаний и создал прецедент, который позволяет расширять возможности вложения в биткоины. Реакция рынка была положительной, и стоимость криптовалют возросла", – объяснила экономист. На курс криптовалют влияет много факторов, отметила Танасова, включая рост инфляции, геополитическую напряженность. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047749734_0:6:803:608_1920x0_80_0_0_f1abae54c7273038f0f9189d3bfc9361.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, рынок криптовалюты, деньги, финансы, аудио
подкасты, абхазия, рынок криптовалюты, деньги, финансы, аудио
Экономист пояснила, чего ждать на рынке криптовалют
09:35 01.09.2023 (обновлено: 10:12 01.09.2023)
Кандидат экономических наук, эксперт Института энергетики и финансов Анна Танасова в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о ситуации на рынке криптовалют.
Танасова отметила, что криптовалюта является очень волатильным активом как в сторону снижения, так и в сторону повышения, что очень привлекательно для спекулянтов.
"В августе стоимость криптовалюты резко упала, а потом резко возросла. И колебание цены довольно высокое – 7-10 процентов. Почему? На днях американский суд удовлетворил требования частных компаний и создал прецедент, который позволяет расширять возможности вложения в биткоины. Реакция рынка была положительной, и стоимость криптовалют возросла", – объяснила экономист.
На курс криптовалют влияет много факторов, отметила Танасова, включая рост инфляции, геополитическую напряженность.
Подробности слушайте в аудиофайле.