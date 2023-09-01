https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/ladariya-rasskazala-kak-vystroit-otnosheniya-rebenok-uchitel-roditel--1047771887.html

Ладария рассказала, как выстроить отношения ребенок-учитель-родитель

Ладария рассказала, как выстроить отношения ребенок-учитель-родитель

Как правильно выстраивать отношения между родителями, детьми и педагогами, как мотивировать детей на учебу и правильно реагировать на оценки, в эфире радио... 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T16:25+0300

2023-09-01T16:25+0300

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Ладария рассказала, как выстроить отношения ребенок-учитель-родитель Ладария рассказала, как выстроить отношения ребенок-учитель-родитель

Отношения между родителями и детьми нужно выстраивать с рождения ребенка, а не 1 сентября, отметила психолог. После летних каникул детям сложно сразу адаптироваться к школе. "Нужно заранее наладить режим сна, отдыха, питания, работы. В этом и есть ответственность родителей", – сказала Ладария. Подробнее об этом, а также о том, как ребенку выстраивать общение с педагогами и сверстниками, когда родителям нужно перестать чрезмерно контролировать учебу, как поддержать авторитет учителя, слушайте в аудиофайле.

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