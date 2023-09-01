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Назначен председатель Службы госбезопасности Абхазии
Назначен председатель Службы госбезопасности Абхазии
С 13 июня этого года пост главы СГБ Абхазии покинул Роберт Киут, который возглавил МВД республики. Обязанности председателя СГБ исполнял Темур Ахиба. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T13:35+0300
2023-09-01T13:35+0300
2023-09-01T15:05+0300
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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания назначил председателем Службы государственной безопасности Темура Ахиба, сообщили в пресс-службы главы государства. Первым заместителем председателя назначен Заал Хварцкия. Темур Ахиба исполнял обязанности главы СГБ с 13 июня 2023 года. Он сменил на этом посту Роберта Киут, который возглавил МВД республики.
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Назначен председатель Службы госбезопасности Абхазии
13:35 01.09.2023 (обновлено: 15:05 01.09.2023)
С 13 июня этого года пост главы СГБ Абхазии покинул Роберт Киут, который возглавил МВД республики. Обязанности председателя СГБ исполнял Темур Ахиба.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания назначил председателем Службы государственной безопасности Темура Ахиба, сообщили в пресс-службы главы государства.
"Назначить полковника Ахиба Темура Иосифовича Председателем Службы государственной безопасности Республики Абхазия, освободив от воинской должности Первого заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия", - говорится в указе.
Первым заместителем председателя назначен Заал Хварцкия.
Темур Ахиба исполнял обязанности главы СГБ с 13 июня 2023 года. Он сменил на этом посту Роберта Киут, который возглавил МВД республики.