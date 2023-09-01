https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/naznachen-predsedatel-sluzhby-gosbezopasnosti-abkhazii-1047771268.html

Назначен председатель Службы госбезопасности Абхазии

Назначен председатель Службы госбезопасности Абхазии

С 13 июня этого года пост главы СГБ Абхазии покинул Роберт Киут, который возглавил МВД республики. Обязанности председателя СГБ исполнял Темур Ахиба. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T13:35+0300

2023-09-01T13:35+0300

2023-09-01T15:05+0300

в абхазии

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания назначил председателем Службы государственной безопасности Темура Ахиба, сообщили в пресс-службы главы государства. Первым заместителем председателя назначен Заал Хварцкия. Темур Ахиба исполнял обязанности главы СГБ с 13 июня 2023 года. Он сменил на этом посту Роберта Киут, который возглавил МВД республики.

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