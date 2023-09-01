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Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии

Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии

1 сентября в Абхазии отмечается День знаний. Более 29 тысяч учеников в этом году пошли в школу, из них 2452 первоклассника. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T18:35+0300

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Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В этом году тема торжественных линеек - 30-летие Победы в Отечественной войне.По данным Минпросвещения Абхазии в этом году 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3959 человек.В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 - русско-абхазских и 24 армянских.

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