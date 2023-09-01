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Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии
Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии
1 сентября в Абхазии отмечается День знаний. Более 29 тысяч учеников в этом году пошли в школу, из них 2452 первоклассника. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T18:35+0300
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Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В этом году тема торжественных линеек - 30-летие Победы в Отечественной войне.По данным Минпросвещения Абхазии в этом году 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3959 человек.В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 - русско-абхазских и 24 армянских.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия
фото , фото, мультимедиа, абхазия

Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии

18:35 01.09.2023 (обновлено: 18:48 01.09.2023)
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1 сентября в Абхазии отмечается День знаний. Более 29 тысяч учеников в этом году пошли в школу, из них 2452 первоклассника.
Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В этом году тема торжественных линеек - 30-летие Победы в Отечественной войне.
По данным Минпросвещения Абхазии в этом году 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3959 человек.
В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 - русско-абхазских и 24 армянских.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии отметили День знаний.

В Абхазии отметили День знаний. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии отметили День знаний.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно 1 сентября в средних образовательных учреждениях проходит торжественная линейка.

Ежегодно 1 сентября в средних образовательных учреждениях проходит торжественная линейка. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно 1 сентября в средних образовательных учреждениях проходит торжественная линейка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году она посвящена теме 30-летию Победы в Отечественной войне.

В этом году она посвящена теме 30-летию Победы в Отечественной войне. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году она посвящена теме 30-летию Победы в Отечественной войне.

© Sputnik

Во всех школах готовят свою уникальную программу.

Во всех школах готовят свою уникальную программу. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik

Во всех школах готовят свою уникальную программу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклассники декламируют выученные стихи.

Первоклассники декламируют выученные стихи. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклассники декламируют выученные стихи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для них это один из самых волнительных дней в жизни.

Для них это один из самых волнительных дней в жизни. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для них это один из самых волнительных дней в жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественная линейка завершается звонком.

Торжественная линейка завершается звонком. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественная линейка завершается звонком.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем первоклассники знакомятся со своим первым учителем.

Затем первоклассники знакомятся со своим первым учителем. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем первоклассники знакомятся со своим первым учителем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в Абхазии открылось 153 школы.

В этом году в Абхазии открылось 153 школы. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в Абхазии открылось 153 школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из них 113 сельских и 40 городских.

Из них 113 сельских и 40 городских. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из них 113 сельских и 40 городских.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего по всей республике пошли в школу более 29 тысяч учеников.

Всего по всей республике пошли в школу более 29 тысяч учеников. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего по всей республике пошли в школу более 29 тысяч учеников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самая многочисленная - Сухумская школа № 2, 1337 учеников, а самая малочисленная - в Верхней Эшере, 11 учеников.

Самая многочисленная - Сухумская школа № 2, 1337 учеников, а самая малочисленная - в Верхней Эшере, 11 учеников. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самая многочисленная - Сухумская школа № 2, 1337 учеников, а самая малочисленная - в Верхней Эшере, 11 учеников.

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