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Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии
Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии
1 сентября в Абхазии отмечается День знаний. Более 29 тысяч учеников в этом году пошли в школу, из них 2452 первоклассника. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T18:35+0300
2023-09-01T18:35+0300
2023-09-01T18:48+0300
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Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В этом году тема торжественных линеек - 30-летие Победы в Отечественной войне.По данным Минпросвещения Абхазии в этом году 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3959 человек.В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 - русско-абхазских и 24 армянских.
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Прозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии 18:35 01.09.2023 (обновлено: 18:48 01.09.2023)
1 сентября в Абхазии отмечается День знаний. Более 29 тысяч учеников в этом году пошли в школу, из них 2452 первоклассника.
Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В этом году тема торжественных линеек - 30-летие Победы в Отечественной войне.
По данным Минпросвещения Абхазии в этом году 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3959 человек.
В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 - русско-абхазских и 24 армянских.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии отметили День знаний.
В Абхазии отметили День знаний.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ежегодно 1 сентября в средних образовательных учреждениях проходит торжественная линейка.
Ежегодно 1 сентября в средних образовательных учреждениях проходит торжественная линейка.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году она посвящена теме 30-летию Победы в Отечественной войне.
В этом году она посвящена теме 30-летию Победы в Отечественной войне.
© Sputnik
Во всех школах готовят свою уникальную программу.
Во всех школах готовят свою уникальную программу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первоклассники декламируют выученные стихи.
Первоклассники декламируют выученные стихи.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для них это один из самых волнительных дней в жизни.
Для них это один из самых волнительных дней в жизни.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественная линейка завершается звонком.
Торжественная линейка завершается звонком.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Затем первоклассники знакомятся со своим первым учителем.
Затем первоклассники знакомятся со своим первым учителем.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году в Абхазии открылось 153 школы.
В этом году в Абхазии открылось 153 школы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из них 113 сельских и 40 городских.
Из них 113 сельских и 40 городских.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего по всей республике пошли в школу более 29 тысяч учеников.
Всего по всей республике пошли в школу более 29 тысяч учеников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Самая многочисленная - Сухумская школа № 2, 1337 учеников, а самая малочисленная - в Верхней Эшере, 11 учеников.
Самая многочисленная - Сухумская школа № 2, 1337 учеников, а самая малочисленная - в Верхней Эшере, 11 учеников.