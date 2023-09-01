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Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября
Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля... 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T15:45+0300
2023-09-01T15:45+0300
2023-09-01T17:05+0300
владимир путин
реджеп эрдоган
россия
турция
политика
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Накануне состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана. По словам министров, они проработали вопросы, вынесенные на переговоры на высшем уровне, в частности обсудили зерновую сделку.
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владимир путин, реджеп эрдоган, россия, турция, политика
владимир путин, реджеп эрдоган, россия, турция, политика
Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября
15:45 01.09.2023 (обновлено: 17:05 01.09.2023)
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", — сказал он.
Накануне состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана. По словам министров, они проработали вопросы, вынесенные на переговоры на высшем уровне, в частности обсудили зерновую сделку.