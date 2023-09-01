https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/putin-i-erdogan-provedut-peregovory-v-sochi-4-sentyabrya-1047772816.html

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля... 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T15:45+0300

2023-09-01T15:45+0300

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владимир путин

реджеп эрдоган

россия

турция

политика

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Накануне состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана. По словам министров, они проработали вопросы, вынесенные на переговоры на высшем уровне, в частности обсудили зерновую сделку.

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владимир путин, реджеп эрдоган, россия, турция, политика