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Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном": прямая трансляция
Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном": прямая трансляция
Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит открытый урок "Разговор о важном" для школьников. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T15:33+0300
2023-09-01T15:33+0300
2023-09-01T17:02+0300
владимир путин
россия
видео
мультимедиа
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1 сентября Владимир Путин в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей" проводит открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
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владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео
Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном": прямая трансляция
15:33 01.09.2023 (обновлено: 17:02 01.09.2023)
Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит открытый урок "Разговор о важном" для школьников.
1 сентября Владимир Путин в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей" проводит открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.