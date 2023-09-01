https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/putin-vedet-otkrytyy-urok-razgovory-o-vazhnom-pryamaya-translyatsiya-1047768676.html

Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном": прямая трансляция

Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном": прямая трансляция

Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит открытый урок "Разговор о важном" для школьников. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

россия

видео

мультимедиа

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1 сентября Владимир Путин в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей" проводит открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

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владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео