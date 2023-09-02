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Беляева рассказала о нарушениях санитарных норм на объектах общепита

Беляева рассказала о нарушениях санитарных норм на объектах общепита

Главный санитарный врач страны Алла Беляева в интервью радио Sputnik рассказала, как проводится контроль объектов общественного питания. 02.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-02T19:00+0300

2023-09-02T19:00+0300

2023-09-02T19:00+0300

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Беляева рассказала о нарушениях санитарных норм на объектах общепита Беляева рассказала о нарушениях санитарных норм на объектах общепита

Проверки объектов общепита в городах и районах Абхазии проводятся регулярно на постоянной основе, согласно плану работы. Однако в летний сезон возрастает количество жалоб от посетителей, в связи с чем проводятся и внеплановые проверки предприятий общепита, сообщила Беляева. "За июль по городу Сухум проведено 32 проверки, применено 10 мер административной ответственности – штрафных санкций. В Гагрском районе 37 проверок, штрафов семь. По Гудаутскому району 49 проверок, штрафов не было. В Гале три проверки, два штрафа. В Ткуарчалском районе три проверки, штрафов нет. По Гулрыпшскому району – пять проверок, штрафов нет. По Очамчырскому району 11 проверок, штрафов нет", – рассказала Алла Беляева. По ее словам, к наиболее частым нарушениям относятся отсутствие медосмотра у работников общепита, отсутствие санитарной одежды, нарушение правил мытья посуды, нарушение дезинфекционного режима. Подробности слушайте в аудиофайле.

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