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Дороги, водоснабжение и школы: какие сложности в Сухумском районе

Дороги, водоснабжение и школы: какие сложности в Сухумском районе

Глава Собрания депутатов Сухумского района Валерий Смыр в интервью радио Sputnik рассказал о проблемах района, связанных с ремонтом одной из главных дорог в... 02.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-02T18:05+0300

2023-09-02T18:05+0300

2023-09-02T18:05+0300

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Как рассказал Валерий Смыр, бюджет Сухумского района на текущий год составляет 243 миллиона рублей, из этой суммы 104 миллиона – это собственные доходы."Я не могу сказать, что будет до конца года, но на данном этапе, за первое полугодие мы справляемся со всеми своими обязательствами", - добавил он.Одна из проблем района – дорога в селе Эшера, которая нуждается в восстановлении. Эта дорога имеет стратегическое значение, и она необходима сельчанам, подчеркнул Смыр. На укладку асфальта и прокладку коммуникаций по последним подсчетам требуется около тридцати миллионов рублей.Еще одна проблема, с которой столкнулся Сухумский район, – вывоз мусора. Она появилась около месяца назад, раньше отходы, которые собирались в районе свозили в столицу, откуда ее городские службы отправляли на мусорную свалку в Гале. Но теперь в Сухуме свалка закрылась, Сухумскому району приходится вывозить мусор самостоятельно, но для этого у них не хватает машин, на весь район их только три.

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