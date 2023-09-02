https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/dorogi-vodosnabzhenie-i-shkoly-kakie-slozhnosti-v-sukhumskom-rayone-1047788063.html
Дороги, водоснабжение и школы: какие сложности в Сухумском районе
Дороги, водоснабжение и школы: какие сложности в Сухумском районе
Глава Собрания депутатов Сухумского района Валерий Смыр в интервью радио Sputnik рассказал о проблемах района, связанных с ремонтом одной из главных дорог в... 02.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-02T18:05+0300
2023-09-02T18:05+0300
2023-09-02T18:05+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
сухумский район
абхазия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/02/1047788858_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3fba59632290ed1d14a0d62ed12903d4.jpg
Как рассказал Валерий Смыр, бюджет Сухумского района на текущий год составляет 243 миллиона рублей, из этой суммы 104 миллиона – это собственные доходы."Я не могу сказать, что будет до конца года, но на данном этапе, за первое полугодие мы справляемся со всеми своими обязательствами", - добавил он.Одна из проблем района – дорога в селе Эшера, которая нуждается в восстановлении. Эта дорога имеет стратегическое значение, и она необходима сельчанам, подчеркнул Смыр. На укладку асфальта и прокладку коммуникаций по последним подсчетам требуется около тридцати миллионов рублей.Еще одна проблема, с которой столкнулся Сухумский район, – вывоз мусора. Она появилась около месяца назад, раньше отходы, которые собирались в районе свозили в столицу, откуда ее городские службы отправляли на мусорную свалку в Гале. Но теперь в Сухуме свалка закрылась, Сухумскому району приходится вывозить мусор самостоятельно, но для этого у них не хватает машин, на весь район их только три.
сухумский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/02/1047788858_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_160ece184914af49d4f95dc5efef3098.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сухумский район, абхазия, общество, видео
видео, мультимедиа, сухумский район, абхазия, общество, видео
Дороги, водоснабжение и школы: какие сложности в Сухумском районе
Глава Собрания депутатов Сухумского района Валерий Смыр в интервью радио Sputnik рассказал о проблемах района, связанных с ремонтом одной из главных дорог в селе Эшера, вывозом мусора, водоснабжением в селах и нехваткой школьников в образовательных учреждениях.
Как рассказал Валерий Смыр, бюджет Сухумского района на текущий год составляет 243 миллиона рублей, из этой суммы 104 миллиона – это собственные доходы.
"Я не могу сказать, что будет до конца года, но на данном этапе, за первое полугодие мы справляемся со всеми своими обязательствами", - добавил он.
Одна из проблем района – дорога в селе Эшера, которая нуждается в восстановлении. Эта дорога имеет стратегическое значение, и она необходима сельчанам, подчеркнул Смыр. На укладку асфальта и прокладку коммуникаций по последним подсчетам требуется около тридцати миллионов рублей.
Еще одна проблема, с которой столкнулся Сухумский район, – вывоз мусора. Она появилась около месяца назад, раньше отходы, которые собирались в районе свозили в столицу, откуда ее городские службы отправляли на мусорную свалку в Гале. Но теперь в Сухуме свалка закрылась, Сухумскому району приходится вывозить мусор самостоятельно, но для этого у них не хватает машин, на весь район их только три.