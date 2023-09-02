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Новый учебный год в Абхазии в цифрах
Новый учебный год в Абхазии в цифрах
В этом году в первый класс в Абхазии пошли 2452 ученика. В прошлом году их было 2500. 02.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-02T17:10+0300
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Всего в республике 153 школы, из них 40 городских и 113 – сельских. Самая многочисленная – Сухумская вторая, 1337 учеников, самая малочисленная – в Верхней Эшере, 11 учеников.
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инфографика, абхазия, мультимедиа, школы, образование, инфографика
инфографика, абхазия, мультимедиа, школы, образование, инфографика
Новый учебный год в Абхазии в цифрах
17:10 02.09.2023 (обновлено: 17:23 02.09.2023)
В этом году в первый класс в Абхазии пошли 2452 ученика. В прошлом году их было 2500.
Всего в республике 153 школы, из них 40 городских и 113 – сельских. Самая многочисленная – Сухумская вторая, 1337 учеников, самая малочисленная – в Верхней Эшере, 11 учеников.