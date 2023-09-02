https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/obyavlen-long-list-mezhdunarodnoy-premii-imeni-fazilya-iskandera-1047787753.html

Объявлен лонг-лист Международной премии имени Фазиля Искандера

Объявлен лонг-лист Международной премии имени Фазиля Искандера

В длинный список вошли 103 произведения, в том числе сборник рассказов “Ковчег” абхазского писателя Ибрагима Чкадуа. 02.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-02T15:20+0300

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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Объявлен лонг-лист Международной премии имени Фазиля Искандера. Об этом сообщается на сайте Русского ПЕН-центра, учредившем конкурс.В длинный список вошли 103 произведения, в том числе сборник рассказов “Ковчег” абхазского писателя Ибрагима Чкадуа. Всего в конкурсе четыре номинации - художественная проза, поэзия, детская и подростковая литература и киносценарий и драматургия.Всего на конкурс было подано 192 заявки из 43 городов и населенных пунктов России, а также из Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии.“В длинном списке мы не искали повторения искандеровских интонаций и стилевых приемов, а оценивали новые грани письма, неординарность замысла, яркую “вещность” деталей, лирический трепет стиха. Мы искали и обнаружили ростки новых тенденций, возросших на почве вековых основ великой русской литературы: ее внимания к внутреннему миру человека, её умения видеть большое в малом, кк неустанных поисков личного и всеобщего спасения. Учась у русской литературы, Искандер многому научил ее сам. И в первую очередь — притчевому мышлению и наивно-философскому взгляду на мир, который позволяет постигнуть общие принципы мироустройства. Вот почему русская литература никогда не расстанется с Искандером. Его живое, не мумифицированное слово и сейчас современней современности!” - сказал вице-президент ПЕНа, председатель оргкомитета премии Борис Евсеев.В жюри конкурса в 2023 году входят Евгений Попов, Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарёва, Марина Кудимова.Шорт-лист премии объявят в конце октября 2023 года. Вручение премий состоится уже в декабре 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/vlyublennyy-v-abkhaziyu-pamyati-fazilya-iskandera-1047235774.html

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