https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/podgotovitelnye-klassy-otkroyut-v-abkhazskikh-shkolakh-1047788732.html
Подготовительные классы откроют в абхазских школах
Подготовительные классы откроют в абхазских школах
Подготовительные классы обеспечат необходимыми пособиями. Минпросвещения Абхазии уже направило в типографию набор для дошкольника, который называется “Аҟәыбҷа”... 02.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-02T19:55+0300
2023-09-02T19:55+0300
2023-09-02T19:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Подготовительные классы откроют в абхазских школах республики, которые готовы принять дошколят. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.Она отметила, что это не новая практика, после Отечественной войны 1992-1993 годов из-за нехватки мест в детских садах, открывали подготовительные классы. Новый учебный год в средних образовательных учреждениях Абхазии начался 1 сентября. В 2023 году в школы республики пошли более 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника.
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
школы, министерство образования и науки абхазии, абхазия
школы, министерство образования и науки абхазии, абхазия
Подготовительные классы откроют в абхазских школах
Подготовительные классы обеспечат необходимыми пособиями. Минпросвещения Абхазии уже направило в типографию набор для дошкольника, который называется “Аҟәыбҷа” (“Разумник” - прим.).
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Подготовительные классы откроют в абхазских школах республики, которые готовы принять дошколят. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.
Она отметила, что это не новая практика, после Отечественной войны 1992-1993 годов из-за нехватки мест в детских садах, открывали подготовительные классы.
"Официальные они не закреплены в учебном плане. В этом году мы ввели в учебный план подготовительные группы для абхазских школ. Мы пытаемся поддержать именно абхазские школы, потому что они оказались уязвимыми. Уже передали в типографию и скоро у нас выйдет учебный набор для дошколят “Акубча” (“Разумник”). Это современно разработанный набор. В него входит мультимедийный букварь, рабочая тетрадь, альбомы для рисования”, - отметила Кварчелия.
Новый учебный год в средних образовательных учреждениях Абхазии начался 1 сентября. В 2023 году в школы республики пошли более 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника.