Подготовительные классы откроют в абхазских школах

"Официальные они не закреплены в учебном плане. В этом году мы ввели в учебный план подготовительные группы для абхазских школ. Мы пытаемся поддержать именно абхазские школы, потому что они оказались уязвимыми. Уже передали в типографию и скоро у нас выйдет учебный набор для дошколят “Акубча” (“Разумник”). Это современно разработанный набор. В него входит мультимедийный букварь, рабочая тетрадь, альбомы для рисования”, - отметила Кварчелия.