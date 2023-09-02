https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-otrazili-uslovnye-terroristicheskoy-ataki-1047788131.html

Российские военнослужащие в Абхазии отразили условные террористической атаки

Российские военнослужащие в Абхазии отразили условные террористической атаки

Подобные учебные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе. 02.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-02T16:15+0300

2023-09-02T16:15+0300

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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты, сообщили в пресс-службе ЮВО.Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов.Во время учебного боя военнослужащие блокировали и ликвидировали нападающих, принимая решения в экстренных условиях.

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