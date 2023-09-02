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Российские военнослужащие в Абхазии отразили условные террористической атаки
Российские военнослужащие в Абхазии отразили условные террористической атаки
Подобные учебные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе. 02.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-02T16:15+0300
2023-09-02T16:15+0300
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты, сообщили в пресс-службе ЮВО.Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов.Во время учебного боя военнослужащие блокировали и ликвидировали нападающих, принимая решения в экстренных условиях.
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юво, абхазия, россия
Российские военнослужащие в Абхазии отразили условные террористической атаки
16:15 02.09.2023 (обновлено: 17:12 02.09.2023)
Подобные учебные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе.
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты, сообщили в пресс-службе ЮВО.
"На военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась тренировка с подразделениями противодействия терроризму по отражению атаки условного противника на военные объекты", - говорится в сообщении.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов.
Во время учебного боя военнослужащие блокировали и ликвидировали нападающих, принимая решения в экстренных условиях.