https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/tri-drona-napravlyavshikhsya-k-krymskomu-mostu-unichtozhili-v-chernom-more-1047785470.html
Три дрона, направлявшихся к Крымскому мосту, уничтожили в Черном море
Три дрона, направлявшихся к Крымскому мосту, уничтожили в Черном море
Первую попытку атаковать объект ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23:15 мск. Беспилотник также ликвидировали в Черном море. 02.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-02T10:45+0300
2023-09-02T10:45+0300
2023-09-02T10:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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крымский мост
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беспилотники
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.Спустя десять минут, по данным министерства, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский катер.
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министерство обороны рф, россия, крымский мост, украина, беспилотники
министерство обороны рф, россия, крымский мост, украина, беспилотники
Три дрона, направлявшихся к Крымскому мосту, уничтожили в Черном море
Первую попытку атаковать объект ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23:15 мск. Беспилотник также ликвидировали в Черном море.
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.
"Второго сентября около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря", — говорится в публикации.
Спустя десять минут, по данным министерства, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский катер.