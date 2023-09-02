https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/tri-drona-napravlyavshikhsya-k-krymskomu-mostu-unichtozhili-v-chernom-more-1047785470.html

Три дрона, направлявшихся к Крымскому мосту, уничтожили в Черном море

Три дрона, направлявшихся к Крымскому мосту, уничтожили в Черном море

Первую попытку атаковать объект ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23:15 мск. Беспилотник также ликвидировали в Черном море. 02.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-02T10:45+0300

2023-09-02T10:45+0300

2023-09-02T10:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

крымский мост

украина

беспилотники

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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.Спустя десять минут, по данным министерства, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский катер.

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Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, крымский мост, украина, беспилотники