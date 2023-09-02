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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетеров"

Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетеров"

Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетеров" стала одним из... 02.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-02T11:40+0300

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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров" Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"

Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетеров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика и что необычного в мерлезонском балете.Что такое фельетон и как Александр Дюма использовал в своем романе прием под название клиффхэнгер (англ. cliffhanger). Сколько скандалов произошло во время съемок ленты и какие фразы героя Леонида Каневского особенно запомнились зрителям.Слушайте подкасты РИА Новости.

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