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Часть Абхазии останется без света утром 4 сентября
Часть Абхазии останется без света утром 4 сентября
Если погода с утра помешает проведению работ, сообщает пресс-служба предприятия, отключения не будет. 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T21:09+0300
2023-09-03T21:09+0300
2023-09-03T21:09+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Часть Абхазии останется, включая Сухум, останется без электричества утром, 4 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 05:30 до 07:00 будут отключены воздушные линии "Багмаран-1" и "Багмаран-2".Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Сухум-1", "Сухум-2", "Новый Афон", "Приморское".
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Абхазии останется без света утром 4 сентября
Если погода с утра помешает проведению работ, сообщает пресс-служба предприятия, отключения не будет.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Часть Абхазии останется, включая Сухум, останется без электричества утром, 4 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 05:30 до 07:00 будут отключены воздушные линии "Багмаран-1" и "Багмаран-2".
Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Сухум-1", "Сухум-2", "Новый Афон", "Приморское".