https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-utrom-4-sentyabrya-1047795830.html

Часть Абхазии останется без света утром 4 сентября

Часть Абхазии останется без света утром 4 сентября

Если погода с утра помешает проведению работ, сообщает пресс-служба предприятия, отключения не будет. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Часть Абхазии останется, включая Сухум, останется без электричества утром, 4 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 05:30 до 07:00 будут отключены воздушные линии "Багмаран-1" и "Багмаран-2".Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Сухум-1", "Сухум-2", "Новый Афон", "Приморское".

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