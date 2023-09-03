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Дополнительное время: Оганян и Сааков о победе в Международном турнире по К-1

Дополнительное время: Оганян и Сааков о победе в Международном турнире по К-1

16-летний спортсмен из Абхазии Григор Оганян одержал победу нокаутом над соперником из Германии в поединке в рамках профессионального турнира по К-1. Поединок... 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T10:06+0300

2023-09-03T10:06+0300

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Дополнительное время: Оганян и Сааков о победе в Международном турнире по К-1 Дополнительное время: Оганян и Сааков о победе в Международном турнире по К-1

16-летний спортсмен из Абхазии Григор Оганян одержал победу нокаутом над соперником из Германии в поединке в рамках профессионального турнира по К-1. Поединок проходил 18 августа в городе Пхукете Королевства Таиланд, на известном стадионе Bangla Boxing Stadium. О том, как Григору удалось попасть на столь профессиональный турнир, как проходила подготовка к бою, что помогло спортсмену одержать победу, он и его тренер, вице-президент Федерации кикбоксинга Абхазии Нико Сааков, рассказали в интервью радио Sputnik.Слушайте подкаст.

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