https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/klassy-dlya-doshkolyat-i-novye-posobiya-kak-v-shkolakh-abkhazii-nachalsya-uchebnyy-god-1047791079.html
Классы для дошколят и новые пособия: как в школах Абхазии начался учебный год
Классы для дошколят и новые пособия: как в школах Абхазии начался учебный год
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к сентябрю и какие проблемы остаются... 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T11:18+0300
2023-09-03T11:18+0300
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Все школы Абхазии готовы к новому учебному году, хоть есть определенные проблемы. В первую очередь, это касается материально-технической базы, рассказала в интервью радио Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия.“И тем не менее, школы работают. Пытаемся их поддерживать, несмотря на то, сколько учеников там обучается - тысяча или всего несколько человек. Наша образовательная политика направлена на то, чтобы поддерживать школы, особенно сельские”, - подчеркнула Кварчелия.Особое внимание Минпросвещения уделяет абхазским школам. Именно поэтому в этом году в них откроют подготовительные классы для дошколят. Классы обеспечат необходимыми пособиями. Ведомство уже направило в типографию набор для дошкольника “Аҟәыбҷа” (“Разумник” - прим.).“Подготовительные классы всегда существовали. После войны была нехватка мест в детских садах, поэтому приходилось организовывать подготовительные классы. Официально они не закреплены в учебном плане. В этом году мы ввели в учебный план подготовительные группы для абхазских школ. Мы пытаемся поддержать именно абхазские школы, потому что они оказались уязвимыми," - отметила Кварчелия.Подробнее о том, с какими проблемами сталкиваются школы в республике и как государство пытается их решать, смотрите в интервью.
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мультимедиа, видео, школа, абхазия, видео
мультимедиа, видео, школа, абхазия, видео
Классы для дошколят и новые пособия: как в школах Абхазии начался учебный год
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к сентябрю и какие проблемы остаются нерешенными.
Все школы Абхазии готовы к новому учебному году, хоть есть определенные проблемы. В первую очередь, это касается материально-технической базы, рассказала в интервью радио Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия.
“И тем не менее, школы работают. Пытаемся их поддерживать, несмотря на то, сколько учеников там обучается - тысяча или всего несколько человек. Наша образовательная политика направлена на то, чтобы поддерживать школы, особенно сельские”, - подчеркнула Кварчелия.
Особое внимание Минпросвещения уделяет абхазским школам. Именно поэтому в этом году в них откроют подготовительные классы для дошколят. Классы обеспечат необходимыми пособиями. Ведомство уже направило в типографию набор для дошкольника “Аҟәыбҷа” (“Разумник” - прим.).
“Подготовительные классы всегда существовали. После войны была нехватка мест в детских садах, поэтому приходилось организовывать подготовительные классы. Официально они не закреплены в учебном плане. В этом году мы ввели в учебный план подготовительные группы для абхазских школ. Мы пытаемся поддержать именно абхазские школы, потому что они оказались уязвимыми," - отметила Кварчелия.
Подробнее о том, с какими проблемами сталкиваются школы в республике и как государство пытается их решать, смотрите в интервью.