https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/klassy-dlya-doshkolyat-i-novye-posobiya-kak-v-shkolakh-abkhazii-nachalsya-uchebnyy-god-1047791079.html

Классы для дошколят и новые пособия: как в школах Абхазии начался учебный год

Классы для дошколят и новые пособия: как в школах Абхазии начался учебный год

Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к сентябрю и какие проблемы остаются... 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T11:18+0300

2023-09-03T11:18+0300

2023-09-03T11:18+0300

в абхазии

мультимедиа

видео

школа

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/02/1047788556_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_82b72471abb755b7d7eea07fc8e70f0d.jpg

Все школы Абхазии готовы к новому учебному году, хоть есть определенные проблемы. В первую очередь, это касается материально-технической базы, рассказала в интервью радио Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия.“И тем не менее, школы работают. Пытаемся их поддерживать, несмотря на то, сколько учеников там обучается - тысяча или всего несколько человек. Наша образовательная политика направлена на то, чтобы поддерживать школы, особенно сельские”, - подчеркнула Кварчелия.Особое внимание Минпросвещения уделяет абхазским школам. Именно поэтому в этом году в них откроют подготовительные классы для дошколят. Классы обеспечат необходимыми пособиями. Ведомство уже направило в типографию набор для дошкольника “Аҟәыбҷа” (“Разумник” - прим.).“Подготовительные классы всегда существовали. После войны была нехватка мест в детских садах, поэтому приходилось организовывать подготовительные классы. Официально они не закреплены в учебном плане. В этом году мы ввели в учебный план подготовительные группы для абхазских школ. Мы пытаемся поддержать именно абхазские школы, потому что они оказались уязвимыми," - отметила Кварчелия.Подробнее о том, с какими проблемами сталкиваются школы в республике и как государство пытается их решать, смотрите в интервью.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, видео, школа, абхазия, видео