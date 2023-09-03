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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 5 сентября
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 5 сентября
В течение 3 и 4 сентября в городе-курорте ожидаются сильные дожди с грозами и ветром, которые могут стать причиной подъема уровня рек и образования смерчей над... 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T12:59+0300
2023-09-03T12:59+0300
2023-09-03T13:40+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В Сочи объявлено штормовое предупреждение до конца суток 4 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Кроме того, возможен резкий подъем уровня рек, сход селей, а также есть опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое. МЧС рекомендует жителям и гостям города по возможности оставаться дома и внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае необходимости, оперативно покинуть дом, имея при себе документы, ценные вещи и медикаменты. В случае выхода смерча на сушу, говорится в публикации, нужно укрыться в ближайшей яме, канаве или овраге, остерегаться порванных электрических проводов, высоких деревьев, рекламных щитов и заборов.
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новости, сочи, непогода, мчс россии
новости, сочи, непогода, мчс россии
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 5 сентября
12:59 03.09.2023 (обновлено: 13:40 03.09.2023)
В течение 3 и 4 сентября в городе-курорте ожидаются сильные дожди с грозами и ветром, которые могут стать причиной подъема уровня рек и образования смерчей над морем.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение до конца суток 4 сентября, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На территории города ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.
Кроме того, возможен резкий подъем уровня рек, сход селей, а также есть опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое.
МЧС рекомендует жителям и гостям города по возможности оставаться дома и внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае необходимости, оперативно покинуть дом, имея при себе документы, ценные вещи и медикаменты.
В случае выхода смерча на сушу, говорится в публикации, нужно укрыться в ближайшей яме, канаве или овраге, остерегаться порванных электрических проводов, высоких деревьев, рекламных щитов и заборов.