https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-do-5-sentyabrya-1047791674.html

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 5 сентября

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 5 сентября

В течение 3 и 4 сентября в городе-курорте ожидаются сильные дожди с грозами и ветром, которые могут стать причиной подъема уровня рек и образования смерчей над... 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T12:59+0300

2023-09-03T12:59+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В Сочи объявлено штормовое предупреждение до конца суток 4 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Кроме того, возможен резкий подъем уровня рек, сход селей, а также есть опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое. МЧС рекомендует жителям и гостям города по возможности оставаться дома и внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае необходимости, оперативно покинуть дом, имея при себе документы, ценные вещи и медикаменты. В случае выхода смерча на сушу, говорится в публикации, нужно укрыться в ближайшей яме, канаве или овраге, остерегаться порванных электрических проводов, высоких деревьев, рекламных щитов и заборов.

сочи

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