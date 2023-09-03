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Ученые-разведчики. Чем занимаются военные антропологи
Ученые-разведчики. Чем занимаются военные антропологи
О том, что такое военная антропология и как она меняет мир, мне рассказала доктор исторических наук и военный антрополог Елена Сенявская. 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T17:13+0300
2023-09-03T17:13+0300
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Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи
На словах "военная антропология" рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Ученые-разведчики. Чем занимаются военные антропологи
О том, что такое военная антропология и как она меняет мир, мне рассказала доктор исторических наук и военный антрополог Елена Сенявская.
На словах "военная антропология" рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.