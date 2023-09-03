https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/zhitel-voronezha-zaderzhan-po-podozreniyu-v-sbyte-metadona-v-abkhazii-1047795931.html

Житель Воронежа задержан по подозрению в сбыте метадона в Абхазии

Житель Воронежа задержан по подозрению в сбыте метадона в Абхазии

Всего у воронежца изъяли 12,33 грамма запрещенного вещества, что, в соответствии с абхазским законодательством, считается особо крупным размером. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T21:34+0300

2023-09-03T21:34+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Житель Воронежа Владислав Агапов был задержан сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Задержанный пояснил, что привез запрещенное вещество из Санкт-Петербурга. Большой сверток он разделил на 17 маленьких, которые хотел сбыть в Абхазии путем тайных закладок. Три закладки сотрудники правоохранительных органов обнаружили в укромных местах на кладбище в селе Яштуха. Общая масса изъятого вещества составила 12,33 грамма, что считается особо крупным размером. В отношении Владислава Агапова возбуждено уголовное дело. По решению суда он заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/sukhumchanin-zaderzhan-za-khranenie-i-perevozku-narkotikov-1047757056.html

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