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Житель Воронежа задержан по подозрению в сбыте метадона в Абхазии
Житель Воронежа задержан по подозрению в сбыте метадона в Абхазии
Всего у воронежца изъяли 12,33 грамма запрещенного вещества, что, в соответствии с абхазским законодательством, считается особо крупным размером. 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T21:34+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Житель Воронежа Владислав Агапов был задержан сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Задержанный пояснил, что привез запрещенное вещество из Санкт-Петербурга. Большой сверток он разделил на 17 маленьких, которые хотел сбыть в Абхазии путем тайных закладок. Три закладки сотрудники правоохранительных органов обнаружили в укромных местах на кладбище в селе Яштуха. Общая масса изъятого вещества составила 12,33 грамма, что считается особо крупным размером. В отношении Владислава Агапова возбуждено уголовное дело. По решению суда он заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/sukhumchanin-zaderzhan-za-khranenie-i-perevozku-narkotikov-1047757056.html
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абхазия, мвд абхазии, новости, наркотики
Житель Воронежа задержан по подозрению в сбыте метадона в Абхазии
21:34 03.09.2023 (обновлено: 21:37 03.09.2023)
Всего у воронежца изъяли 12,33 грамма запрещенного вещества, что, в соответствии с абхазским законодательством, считается особо крупным размером.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik
. Житель Воронежа Владислав Агапов был задержан сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
При личном досмотре у 20-летнего Агапова изъяли 13 свертков с метадоном, электронные весы, фасовочные пакетики, а также сотовый телефон и банковские карты.
Задержанный пояснил, что привез запрещенное вещество из Санкт-Петербурга. Большой сверток он разделил на 17 маленьких, которые хотел сбыть в Абхазии путем тайных закладок.
Три закладки сотрудники правоохранительных органов обнаружили в укромных местах на кладбище в селе Яштуха. Общая масса изъятого вещества составила 12,33 грамма, что считается особо крупным размером.
В отношении Владислава Агапова возбуждено уголовное дело. По решению суда он заключен под стражу.