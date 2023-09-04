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Девочку, спасшую ребенка в Пицунде, наградили медалью
Девочку, спасшую ребенка в Пицунде, наградили медалью
Юная вологжанка спасла девятилетнего мальчика, у которого в воде началась судорога, из-за чего он не мог выплыть. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T16:10+0300
2023-09-04T16:10+0300
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Арину Смирнову, вытащившую из воды ребенка, наградили медалью "За спасение жизни". Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.15-летняя Алина Смирнова купалась на одном из пицундских пляжей. Она заметила, что девятилетний Матвей Паламчук нырнул под воду и долго не выныривал. Выяснилось, что у мальчика началась судорога, он стал захлебываться.Благодаря грамотным действиям девочки, ребенок был спасен.
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абхазия, мчс абхазии, новости
абхазия, мчс абхазии, новости
Девочку, спасшую ребенка в Пицунде, наградили медалью
16:10 04.09.2023 (обновлено: 16:19 04.09.2023)
Юная вологжанка спасла девятилетнего мальчика, у которого в воде началась судорога, из-за чего он не мог выплыть.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik.
Арину Смирнову, вытащившую из воды ребенка, наградили медалью "За спасение жизни". Об этом сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Приказ о награждении девочки "за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении утопающего человека", подписал глава ведомства Лев Квициния.
15-летняя Алина Смирнова купалась на одном из пицундских пляжей. Она заметила, что девятилетний Матвей Паламчук нырнул под воду и долго не выныривал. Выяснилось, что у мальчика началась судорога, он стал захлебываться.
Благодаря грамотным действиям девочки, ребенок был спасен.